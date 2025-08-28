Normalità della Fragilità in Salute Mentale in Italia

Al Meeting di Rimini, Uneba Lombardia, rappresentata dal presidente Luca Degani, ha organizzato un incontro con Ucid, Università Sigmund Freud e Corriere della Sera, per discutere della “normalità della fragilità” nel contesto lavorativo. Durante l’evento intitolato “La fragilità normale, il lavoro, gli imprenditori, i dirigenti”, è emersa l’importanza di riconoscere e accettare la normalità della fragilità.

L’intervento di Degani si è concentrato sulla salute mentale. Ha enfatizzato la necessità di ristrutturare i servizi dedicati, affinché diventino parte della normalità quotidiana e non siano associati a uno stigma. Riconoscere che la fragilità fa parte dell’esperienza umana è essenziale per garantire un ambiente di lavoro più sano e inclusivo.