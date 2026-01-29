9.1 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Politica

Norma salva-imprenditori in Italia

Da stranotizie
Norma salva-imprenditori in Italia

Il decreto Pnrr, che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri, include la norma “salva-imprenditori”, che impedisce alle aziende di pagare gli arretrati se un giudice accerta la violazione del principio costituzionale del “giusto salario”. Questa norma è già stata proposta in precedenza, nel decreto Ilva e nella legge di Bilancio, ma è stata ritirata a causa delle critiche delle opposizioni e dei sindacati.

La norma prevede che se un datore di lavoro viene condannato per violazione dell’articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, il lavoratore non avrà diritto al pagamento delle differenze retributive e degli arretrati se l’imprenditore ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo del settore o dell’area in cui opera.

La Cgil ha definito questa norma una “grave violazione dei diritti dei lavoratori” e ha sottolineato che indebolisce le tutele salariali e cancella fino a cinque anni di arretrati in maniera incostituzionale. Anche la Uil ha condiviso questa posizione, sottolineando che la norma rischia di legittimare livelli retributivi insufficienti e può incentivare comportamenti elusivi.

Altre organizzazioni, come Avs e il M5s, hanno espresso critiche analoghe, definendo la norma un “attacco ai diritti dei lavoratori” e una “scelta politica gravissima” che colpisce il lavoro e protegge gli interessi delle lobby imprenditoriali. I sindacati e le opposizioni sono pronti a contrastare questa norma e a difendere i diritti dei lavoratori.

Articolo precedente
Scuola calcio Gilbert Nana in Italia
Articolo successivo
Scadenze fiscali Italia febbraio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.