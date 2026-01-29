Norma salva-imprenditori in Italia

Il decreto Pnrr, che dovrebbe essere esaminato dal Consiglio dei ministri, include la norma “salva-imprenditori”, che impedisce alle aziende di pagare gli arretrati se un giudice accerta la violazione del principio costituzionale del “giusto salario”. Questa norma è già stata proposta in precedenza, nel decreto Ilva e nella legge di Bilancio, ma è stata ritirata a causa delle critiche delle opposizioni e dei sindacati.

La norma prevede che se un datore di lavoro viene condannato per violazione dell’articolo 36 della Costituzione, che garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, il lavoratore non avrà diritto al pagamento delle differenze retributive e degli arretrati se l’imprenditore ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo del settore o dell’area in cui opera.

La Cgil ha definito questa norma una “grave violazione dei diritti dei lavoratori” e ha sottolineato che indebolisce le tutele salariali e cancella fino a cinque anni di arretrati in maniera incostituzionale. Anche la Uil ha condiviso questa posizione, sottolineando che la norma rischia di legittimare livelli retributivi insufficienti e può incentivare comportamenti elusivi.

Altre organizzazioni, come Avs e il M5s, hanno espresso critiche analoghe, definendo la norma un “attacco ai diritti dei lavoratori” e una “scelta politica gravissima” che colpisce il lavoro e protegge gli interessi delle lobby imprenditoriali. I sindacati e le opposizioni sono pronti a contrastare questa norma e a difendere i diritti dei lavoratori.