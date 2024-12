Norma nella manovra voluta dalle sorelle Meloni per colpirmi

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha criticato aspramente, durante la dichiarazione di voto al Senato, la norma “anti-Renzi” inclusa nella legge di bilancio, che proibisce il pagamento di compensi per incarichi da paesi extra Ue. Renzi ha accusato Giorgia Meloni di aver creato questa norma per attaccarlo personalmente, sostenendo che essa rappresenta un attacco alla dignità del Parlamento. Ha affermato: “Avete fatto una norma sovietica”, sottolineando che, se un governo di centrosinistra dovesse fare lo stesso contro un esponente di centrodestra, non potrebbero lamentarsi.

Il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, ha concordato con Renzi, ammettendo che non ha tutti i torti, il che ha suscitato una reazione da parte di Enrico Borghi di Italia Viva, che ha esaminato la situazione della maggioranza, suggerendo che la pazienza della Lega stia finendo.

Durante l’intervento, è avvenuto un scambio di opinioni tra Renzi e Ignazio La Russa, durante il quale Renzi ha chiesto rispetto per le opposizioni. Ha espresso la sua preoccupazione per la norma inserita “notte tempo” in commissione, definendola un “precedente gravissimo”. Renzi ha dichiarato di non preoccuparsene personalmente, ma ha avvertito che questa pratica potrebbe colpire qualsiasi dirigente dell’opposizione, come nel caso di una possibile futura leader come Elly Schlein.

Renzi ha puntato il dito contro le “sorelle Meloni”, sostenendo che sono state loro a volere questa norma per danneggiarlo a causa del potenziale elettorale che potrebbe sottrarre voti al centrodestra. Ha anche rivelato di aver ricevuto solidarietà da alcuni membri della maggioranza, inclusi dirigenti di Fratelli d’Italia. Renzi ha esclamato: “Me ne andrei all’estero, ma resto qui per dare fastidio”, esprimendo una ferma determinazione a restare attivo politicamente.

Infine, Renzi ha fatto riferimento a Gigi Proietti e alla sua famosa battuta sul “Cavaliere nero” per sottolineare la sua posizione. Ha menzionato Silvio Berlusconi, definendolo ‘Zio Silvio’ e rivelando un rapporto di simpatia che ha sempre avuto con lui. Conclude affermando che Berlusconi avrebbe condannato norme fatte per rancore e invidia.