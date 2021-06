Quando le nonne dicono: si chiude una porta e si apre un portone. Quello di Norma Cerletti, nickname Normas’s Teaching, è il portone dei social che durante la pandemia l’ha portata a diventare la reginetta delle lezioni d’inglese. Un inglese all’insegna dell’allegria, seguendo il motto “Chissene…se sbaglio la pronuncia”. Seicentocinquantamila follower solo su Istagram a seguire i suoi corsi settimanali con quizzone live la domenica. Dove il premio che si vince è l’autostima. “Mai sentirsi ridicoli se non vengono le parole”. Ora, la sfida a colpi di “Wthat’s your name” è diventata un libro. “Normal english”, edito da Mondadori è uscito ieri in libreria ed è già primo in classifica nelle vendite di Amazon. “Sono stordita: nel giro di un anno mi sono ritrovata da disoccupata a essere un’imprenditrice”, racconta Norma, 29 anni da Inveruno vicino Magenta, un fidanzato ingegnere, Marco, che le dà una mano di tanto in tanto, un cane, Primavera, che la segue ovunque. E la passione per lo yoga. Visto l’exploit, Forbes l’ha appena inserita nella lista “Top 100 talenti che stanno cambiando il mondo”.

Dica la verità, si sente un po’ la Ferragni delle insegnanti?

“Per carità, io con la moda non c’entro niente. Anzi a dire il vero non mi è mai interessata. Certo, il documentario sulla sua vita l’ho visto tutto e mi è servito a prendere degli spunti: la Ferragni è una che fa quello che vuole e se ne frega, ma alla base di tutto c’è un gran lavoro. Ho capito da lì che le opportunità vanno prese al volo ma poi ci vuole la tenacia e la volontà di andare fino in fondo”.

Come è cominciata questa avventura?

“Lavoravo part time in un asilo, collaborazioni con partita Iva. Insegnavo l’inglese ai bimbi piccoli. Mi piaceva molto. Ma ad un certo punto hanno tirato troppo la corda, mi hanno trattato male e ho lasciato l’incarico. Ero piena di carica e anche di rabbia. Ho pensato di reinventarmi specializzandomi nell’english legale. Sa, a Milano dove abito ormai da tanto tempo, ci sono moltissimi studi internazionali di avvocati. Ma è scoppiato il Covid e tutto si è fermato. Una bolla che ha inghiottito tutto e tutti”.

Ha inghiottito anche i suoi progetti.

“Già, il panico… Ma è proprio in quel frangente, quando tutta l’Italia era in stand by, che ho aperto un canale youtube e ho cominciato a spiegare lezioni. Un po’ per noia, un po’ per non deprimermi. Giorno dopo giorno aumentavano le visualizzazioni. Sono passata poi a tik tok e infine a Instagram”.

Che tipo di lezioni fa per attrarre tanta gente?

“Le definisco fast, fun and fantastic. Il format è semplice: minicorsi settimanali, con ripasso il sabato. La domenica quiz per vedere a che punto è l’apprendimento. Ma il vero segreto è, secondo me, la leggerezza”.

Ovvero?

“Si impara senza prendersi troppo sul serio, senza aver paura di fare brutta figura. Gli italiani si fanno sempre troppi problemi, hanno il terrore di pronunciare male le parole. Invece l’errore fa parte del gioco”.

Ha influito l’aver insegnato ai bambini dell’asilo?

“Sicuramente, I piccoli non hanno concezione della ‘lingua’. Una parola è una parola, in inglese come in italiano. E non si vergognano se sbagliano. Il principio è lo stesso”.

Ma lei ha anche un viso che buca lo schermo.

“Sì me lo dicono tutti. Non so perché… io non mi sento neanche particolarmente bella. Ma devo dire che sono in pace con me stessa e mi basta piacere al mio fidanzato”.

E nel libro quanto c’è delle lezioni online?

“C’è il gioco anche qui. E’ un percorso, la costruzione di una casa fatta da 12 stanze. E i personaggi che entrano ed escono sono le persone a cui voglio bene, il mio fidanzato, i miei amici. Ha presente quando all’inizio di un film compare la scritta ‘Ogni riferimento a persone e a fatti è puramente casuale’? Ecco nel mio caso è il contrario”.

Quante persone lavorano nella sua azienda?

“Al momento siamo 3 soci, 3 dipendenti e 5 collaboratori”.

A un ragazzo che cerca lavoro o lo perde che consigli dà?

“Dico di non mollare, di insistere. Avete presente quando si accende un microfono e bisogna vedere se funziona? Ecco, il mantra è ‘Prova, prova, prova’”.