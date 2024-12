Norma anti-Renzi nella Legge di Bilancio: il commento del leader Iv ‘Legge Sovietica’

La norma anti-Renzi, voluta da Fratelli d’Italia, mira a vietare a ministri, parlamentari e governatori di ricevere compensi da Stati non europei. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha definito questa misura simile alle leggi dell’Unione Sovietica, sottolineando che è una legge ad personam per colpirlo direttamente. Renzi ha affermato che si tratta della prima volta in cui una maggioranza approva una legge specificamente contro un parlamentare d’opposizione.

In un’intervista a Palazzo Madama, il leader di Italia Viva ha ironizzato sul fatto che Berlusconi creava leggi ad personam per favoreggiare se stesso, mentre questa è finalizzata a danneggiare un avversario politico. Ha anche contestato la legittimità della misura, definendola palesemente incostituzionale. Renzi ha proposto due interpretazioni sul perché della legge: una di natura politica, suggerendo che Fratelli d’Italia temesse una possibile alleanza tra lui e il centrosinistra; l’altra di natura personale, ipotizzando che fosse una vendetta legata alle nomine dell’Ales, un ente partecipato dal ministero della Cultura.

Renzi ha affermato di affrontare la situazione con ottimismo, annunciando che continuerà il suo lavoro. Ha notato con una certa soddisfazione di essere stato l’unico leader dell’opposizione escluso dall’evento Atreju, ma ha comunque continuato a lavorare all’estero, generando entrate. La legge prevede però alcune esenzioni, in particolare per i parlamentari eletti all’estero, il che, secondo Renzi, violerebbe il principio di uguaglianza. Ha dichiarato che la situazione si è complicata per i suoi avversari e ha mostrato una certa serenità di fronte alle difficoltà.

La norma ha sollevato polemiche anche all’interno della stessa maggioranza. Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ha definito la legge “assurda” e si è opposto alla sua approvazione. Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha manifestato contrarietà all’idea di una norma diretta contro Renzi, pur aprendo al dibattito sul principio generale. La questione della presunta incostituzionalità della norma potrebbe portare a ricorsi in tribunale, segnando un momento di grande discussione politica in Italia.