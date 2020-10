“Difficile non associare gente come Tarro, Gismondo, Zangrillo e Bassetti a un luogo. Tipo Norimberga”. A scrivere sulla sua pagina Facebook è un professore universitario, Michele Antonio Fino, associato di Diritto romano e Diritti dell’antichità all’Università di scienze enogastronomiche di Pollenzo. Il docente in un post cita i 4 esperti accostando i loro nomi al tribunale davanti al quale sono stati processati i nazisti per i crimini di guerra. Non aggiunge molto di più, ma fra i commenti c’è chi gli fa notare: “Norimberga mi sembra eccessivo”. E il docente spiega la logica delle sue parole, argomenta per esempio in riferimento a Bassetti che avrebbe all’attivo un “lunghissimo score di negazionismi e minimizzazioni”. Da qui l’associazione scelta.

