Nordio Sostiene la Polizia Penitenziaria nel Caso Paragon: ‘Le Insinuazioni della Stampa Saranno Pagate’

La polizia penitenziaria non ha mai utilizzato il software Graphite di Paragon per spiare giornalisti e attivisti, secondo il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha risposto durante il question time alla Camera dei Deputati. Nordio ha criticato la stampa, affermando che chi fa insinuazioni non vere potrebbe doverne rispondere. L’intervento ha provocato chaos in aula, con il capogruppo di Italia Viva, Davide Faraone, che ha incalzato il ministro richiedendo chiarimenti sul coinvolgimento della polizia penitenziaria. Nordio ha negato che questa sia mai stata coinvolta in intercettazioni, escludendo anche strutture finanziate dal ministero nel 2024.

La questione ha ottenuto attenzione dopo che Fanpage ha evidenziato che la polizia penitenziaria è l’unico corpo da cui non ci sono state smentite ufficiali riguardo al caso Paragon. In aula, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha fornito risposte che sono state considerate poco chiare. Inoltre, il sottosegretario Alfredo Mantovano ha inviato una lettera di chiarimento al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, indicando che le informazioni fornite erano le uniche divulgabili e che il resto era coperto da segreto di Stato. Questa situazione ha portato Faraone a criticare la contraddizione tra le dichiarazioni dei vari ministri. Le opposizioni continuano a richiedere chiarimenti sul caso, con Elly Schlein che accusa il governo Meloni di scarsa responsabilità.