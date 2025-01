Nordio risolva il conflitto tra il potere giudiziario e quello politico

C’è grande attesa per la riforma sulla separazione delle carriere in magistratura, parte del progetto Nordio per riformare il sistema giustizia, ormai fatiscente. I temi collegati a questa riforma hanno suscitato opposizioni da parte del potere giudiziario, percepito come oggetto di un piano di delegittimazione istituzionale. Recenti eventi giudiziari, come la sentenza sul caso Salvini e le controversie riguardanti il Piano Albania, hanno intensificato il dibattito.

L’obiettivo della riforma è contrastare il fenomeno delle ‘porte girevoli’ tra pubblici ministeri e giudici, che per anni ricoprono ruoli diversi, esponendosi a conflitti di interesse e compromettere l’imparzialità, principio fondamentale della giustizia. Meritocrazia Italia sostiene la riforma, ritenendo che debba essere coordinata con l’istituzione di un organo disciplinare di autogoverno e con il rafforzamento della responsabilità civile dei magistrati, attualmente debole e che genera impunità in caso di errori macroscopici.

La riforma dovrebbe restituire alla magistratura il prestigio che merita, garantendo imparzialità e terzietà, affinché possa essere un’effettiva custode di una giustizia equa. È quindi necessario anche smantellare le correnti che distorcono gli equilibri interni nella magistratura e con gli altri enti costituzionali. Tuttavia, la separazione delle carriere da sola non basta a risolvere i problemi del sistema giustizia; è essenziale intervenire su vari fronti contemporaneamente.

In questo contesto, la creazione di un sistema disciplinare doppio è vitale, con l’Alta Corte di Giustizia come organo di secondo grado per la salvaguardia dell’autonomia della magistratura. L’intento finale è recuperare la legittimazione istituzionale della magistratura e garantire la tutelabilità dei diritti dei cittadini, attualmente disillusi dall’inefficacia del sistema giuridico. Senza un’azione coerente e determinata, esiste il rischio di un fallimento dell’intero progetto riformista, in una prospettiva di effettivo rispetto dei diritti e delle esigenze della cittadinanza.