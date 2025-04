Nordio nel mirino: polemica su femminicidi ed etnie, accuse di razzismo

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio è al centro delle polemiche dopo una dichiarazione sui femminicidi e le etnie, ritenuta razzista da molti. Durante un evento a Salerno, ha affermato che i femminicidi possono derivare da una “mancanza di educazione civica e rispetto”, specificando che i giovani e adulti di alcune etnie potrebbero non avere la stessa sensibilità verso le donne. Queste parole hanno suscitato forti reazioni, in particolare dal Partito Democratico (Pd), che ha accusato Nordio di utilizzare un linguaggio che alimenta l’odio etnico, distogliendo l’attenzione dalla questione del “maschile tossico”.

I parlamentari del Pd, tra cui la senatrice Cecilia D’Elia e l’onorevole Sara Ferrari, hanno sottolineato che la maggioranza delle donne italiane uccise lo sono da uomini italiani che non accettano una separazione. Hanno chiesto una netta condanna da parte del governo e un impegno serio per la prevenzione della violenza di genere. Anche Antonella Veltri, presidente di D.i.Re – Donne in rete contro la violenza, ha definito le parole di Nordio “difficili da condividere”, evidenziando la necessità di un piano di prevenzione efficace e invitando a non limitarsi a dichiarazioni generiche.

Nordio ha sostenuto l’importanza di un’educazione a 360 gradi, in particolare nelle famiglie, come chiave per affrontare il problema. Tuttavia, le critiche ai suoi commenti continuano a riecheggiare, alimentando il dibattito sulla prevenzione della violenza contro le donne e sull’approccio della politica nei confronti di un fenomeno così complesso e drammatico.