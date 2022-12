Nordio: "Legge Severino va cambiata, per condannati primo grado possibilità di candidarsi"

Sulla legge Severino “abbiamo ricevuto sollecitazione dall’Anci, e l’apertura del Pd, per abolire o modificare radicalmente abuso d’ufficio e traffico di influenze” e poi “ci sono altre parti della Severino che non funzionano: occorre far sì che la norma sull’incandidabilità non venga applicata ai condannati in primo grado”. A dirlo in un’intervista al Corriere della Sera il ministro della Giustizia Carlo Nordio specificando che in primo grado tornerebbero candidabili i condannati, “altrimenti la norma confliggerebbe con la presunzione di innocenza. L’incandidabilità dovrebbe scattare dalla sentenza di appello in poi”. Rispetto a chi ha commesso reati gravi “si può discutere”, certamente “la norma non può essere applicata retroattivamente perché è pur sempre un provvedimento afflittivo, visto che chi è in carica vuole rimanerci. Comunque su questo ci sono idee trasversali diverse – sottolinea – Credo che dobbiamo fare un dibattito trasparente e senza pregiudizi”.

Non è stato un errore escludere i reati di corruzione dall’ergastolo ostativo? “Abbiamo seguito le indicazioni della Corte costituzionale. In ogni caso una norma così severa va limitata a reati gravissimi”, replica Nordio. Che sulla separazione delle carriere dice: “E’ un obiettivo a cui tendere. Ma necessita di tempi molto lunghi perché prevede una revisione costituzionale. In questo momento dobbiamo dedicarci a cose meno divisive come l’efficienza della giustizia”.