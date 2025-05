Nordio: Irrazionale la Condanna nel Caso Garlasco

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha commentato il caso Garlasco, esprimendo la sua contrarietà a una condanna emessa dopo due sentenze di assoluzione, definendo la situazione “irragionevole”. Nordio ha sottolineato che, secondo la legge, una condanna dovrebbe avvenire solo al di là di ogni ragionevole dubbio e ha chiesto una riforma in tal senso, sostenendo che il sistema attuale è inadeguato.

In merito a possibili conseguenze per i magistrati coinvolti nell’inchiesta, il ministro ha affermato che la responsabilità dei giudici scatta solo in casi di ignoranza della legge o mala gestione delle carte. Ha rimarcato l’importanza di un sistema giudiziario che preveda un doppio o triplo grado di giudizio, in quanto ogni sentenza può essere soggetta a errore.

Nordio ha anche evidenziato un sentimento negativo dell’opinione pubblica verso il sistema giuridico, attribuendo parte della responsabilità alle leggi stesse, che considera imperfette. Ha accusato le norme attuali di permettere ritardi indefiniti nei processi, invece di incentivare la loro rapida conclusione.

Fonte: www.adnkronos.com