Nordio e Santanchè, la sfiducia arriva in Parlamento: oggi voto sulla ministra

Oggi alla Camera si è registrata una forte opposizione per il doppio appuntamento della sfiducia riguardante i ministri della Giustizia Carlo Nordio e del Turismo Daniela Santanchè. Solo per quest’ultima sarà previsto un voto, mentre per Nordio non ci sarà alcun ‘verdetto’ questa settimana, a meno di cambiamenti inaspettati nell’agenda.

La mozione di sfiducia contro Nordio è originata dalla vicenda di Almasri. La discussione generale è programmata per oggi dalle 11, e sebbene vi sia un ampio sostegno tra le forze di opposizione, il leader di Azione, Carlo Calenda, ha espresso il suo disaccordo rispetto alla sfiducia al ministro. La mozione è stata presentata dalla capogruppo del Pd, Chiara Braga, ed è stata firmata dai capigruppo di M5s, Avs, Iv e +Europa.

Per quanto riguarda il caso Santanchè, la mozione è legata alle questioni giudiziarie relative alle sue società. La discussione generale si è già svolta e oggi, a partire dalle 15.30, ci sarà il seguito della discussione, con la replica della ministra del Turismo all’inizio della seduta e il voto successivamente. Anche in questo caso, le opposizioni si presentano unite. La mozione è stata presentata dal M5S, con Francesco Silvestri come primo firmatario, ed è sostenuta dalle capogruppo del Pd e di Avs. Sebbene manchino formalmente le firme di +Europa e Azione, queste forze hanno assicurato il loro sostegno al momento del voto, insieme a Italia Viva.