Nordio e il braccialetto elettronico: polemiche sui femminicidi

Durante il question time al Senato sul femminicidio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha dichiarato l’incompatibilità del braccialetto elettronico con i mezzi di trasporto e ha suggerito alle potenziali vittime di adottare “forme di autodifesa”, come rifugiarsi in luoghi protetti. Le sue affermazioni hanno suscitato dure critiche da parte di esponenti di M5S e Pd, che hanno definito le parole del ministro come “oscenità” e sottolineato che la maggior parte dei femminicidi avviene in ambito domestico, dove le vittime non riescono a fuggire.

Nordio ha anche fornito dati sull’uso dei braccialetti elettronici, evidenziando che ne sono stati attivati circa 13mila, oltre 5.800 dei quali per stalking. Ha evidenziato una diminuzione degli eventi omicidiari, da 260 a 215, grazie all’uso di questo strumento.

In risposta alle polemiche, la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ha confermato l’impegno del Governo nella lotta contro il femminicidio, rassicurando che le attività legislative in corso sono monitorate in modo continuo. Roccella ha evidenziato la collaborazione tra vari ministri per affrontare la questione con serietà e attenzione.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it