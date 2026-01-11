Nordest chiude: ricordi di dj Gaggia

La discoteca Nordest di Caldogno, in provincia di Vicenza, è stata un punto di riferimento per la gente della notte vicentina per 52 anni. Tra i dj che hanno animato le serate di una delle balere vicentine più conosciute c’è Luciano Sbalchiero, 64 anni, in arte dj Gaggia. Lui ha vissuto la sua adolescenza all’interno della discoteca, prima in pista e poi in console, grazie al fondatore Michele Piazza.

Quando ha iniziato a mettere i dischi al Nordest, era il 1981 e per 14 anni, fino al 1995, faceva venerdì, sabato e domenica, pomeriggio e sera, e poi anche festivi e prefestivi. Il primo disco che ha messo è stato “Gimme some” di Jimmy “Bo” Horne, uno dei primi balli di gruppo. Il disco che ha fatto suonare più spesso è stato “What is love”, comprato il 24 aprile 1993, e la sera lo ha ripetuto 36 volte ed era già diventato un tormentone.

Tra gli anni ’80 e ’90, la discoteca è stata un punto di riferimento in particolare per l’afro-music, ma si è sempre ballato di tutto, dalla dance alla techno fino al liscio e al commerciale. Durante la sua prima esperienza, tra i tanti sono passati Alan Sorrenti, Amadeus, Alighiero Noschese e Fiorello. Ha un aneddoto particolare: una domenica pomeriggio del 1994 c’era con lui una giovanissima Ambra Angiolini, che in quel periodo stava avendo un grande successo con “T’appartengo”. In pista c’erano più di tremila persone, completamente fuori di testa, e qualcuno le lanciò una gomma americana che le si appiccicò ai capelli: lui prese una forbicina e glieli tagliò.

L’atmosfera in pista era unica, non c’erano i cellulari, la discoteca si viveva per davvero. Spesso si andava per trovare l’anima gemella mentre oggi sembra importante esserci solo per condividerlo sui social. Il suo rapporto con il pubblico era speciale, si definisce uno psicologo musicale perché è riuscito a far ballare tutti, dai ventenni ai pensionati. fondamentale riuscire a capire chi si ha davanti: spesso partiva con un genere musicale però se vedeva che non funzionava cambiava marcia puntando su un altro settore.

Ha mai collaborato con qualche dj internazionale al Nordest, dopo la sua prima esperienza ha girato tra Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Stati Uniti, conoscendo moltissimi colleghi. Quando è tornato al Nordest alcuni li ha convinti ad accompagnarlo: tra i tanti ha portato Gigi Dag, che dopo aver avuto successo come produttore era tornato a fare il dj. La sua ultima serata al Nordest è stata venerdì 19 dicembre, il solito appuntamento fisso mensile con Roberto Visonà. Non si aspettava che sarebbe stata l’ultima anche se all’uscita la titolare Francesca Dal Corno – ancora in cassa alle 3 di notte nonostante i suoi 84 anni – aveva lo sguardo spento e non lo aveva salutato con il solito sorriso, sembrava che lo sapesse già.

Secondo lui, sempre più discoteche chiudono perché ormai si fa musica in qualsiasi locale, tutti possono fare dj con consolle economiche, una chiavetta usb e un computer. Inoltre, ci sono sempre più “pr” che puntano a promuovere un locale e portare clienti alle serate solo per un ritorno economico personale. Cosa porterà sempre con sé del Nordest è Mario Piazza, il fondatore, scomparso nel 2018, che è stato il suo maestro, una sorta di secondo padre. merito suo se ha continuato a fare il dj.