A quattro anni dal terremoto è stato ultimato il restauro a Norcia della Torre Campanaria, sostenuto Brunello Cucinelli, dai suoi dipendenti e da Marc Benioff. “La nostra bella Norcia – ha detto Cucinelli – la città dove nacque San Benedetto, e che da lui ci è piaciuto chiamare ‘Cittadella dell’anima’, Norcia che per questo è il centro spirituale dell’Europa, Norcia che non è molto fu sconvolta dalle scosse di un terremoto cieco, oggi rinasce nella sua torre campanaria, simbolo vivo della città, segno particolarmente carico di gioia e di speranza per tutti noi e per il mondo intero che a noi guarda”.

Fonte