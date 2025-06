Noos 2025: il debutto delude, troppe interviste pop

Il debutto della terza edizione di “Noos – L’avventura della conoscenza” ha suscitato discussioni vivaci tra il pubblico. La nuova formula del programma, condotto da Alberto Angela, ha incorporato elementi più “pop”, suscitando reazioni contrastanti sui social media.

Andato in onda il 23 giugno 2025, il primo episodio ha visto un’apertura con un’intervista al cantante Jovanotti, che ha fatto storcere il naso a molti fan della scienza. Gli spettatori hanno espresso il loro disappunto per l’eccessivo spazio dedicato alla musica pop rispetto ai contenuti scientifici, lamentando una perdita di qualità rispetto alle precedenti edizioni. Molti, infatti, hanno paragonato l’approccio a format televisivi più leggeri, criticando il possibile abbassamento del livello del programma per attrarre un pubblico più vasto. Tuttavia, non sono mancati anche commenti positivi, evidenziando spunti interessanti e l’adeguamento alle tendenze televisive contemporanee. In generale, la prima puntata ha diviso il pubblico, lasciando in molti un senso di nostalgia per il formato tradizionale e per i documentari della BBC.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it