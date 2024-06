nonostante le loro evidenti differenze si occupano dei loro cuccioli-VIDEO

Come dei genitori, seppur di due specie diverse: il video virale del cane e del gatto che si prendono cura dei gattini insieme.

Chi ha detto che solo i cani possono prendersi cura dei loro piccoli appena nati? In effetti basta guardare come i nostri amici a quattro zampe riescano ad accudire i nostri neonati per capire che le due specie, quella umana e animale, possono tranquillamente ‘collaborare’ in questo lavoro da genitori. Ed è quello che è successo a un cane e un gatto che si prendono cura dei gattini appena nati insieme, come una grande famiglia. Il video postato e diventato virale vi conquisterà.

Un cane e un gatto si prendono cura dei gattini appena nati insieme: allora vanno d’accordo?

Ma non si dice ‘essere come cane e gatto’ perché non riescono proprio ad andare d’accordo? Immagini come queste dovrebbero smentirlo! E infatti non è sempre detto che i due animali non riescano a trovare una pacifica via di convivenza o che addirittura non diventino amici o una famiglia, come in questo caso. Infatti è facile che i due si ignorino, anche perché sono molti diversi e ‘approcciano’ diversamente con gli umani e coi loro simili, ma non devono necessariamente litigare.

Forse il trucco se cane e gatto non vanno d’accordo da utilizzare è riservare degli spazi che siano solo dell’uno e dell’altro, proprio per evitare gelosie, anche quando si tratta delle attenzioni del padrone, che dovrà essere bravo a non far sentire trascurato nessuno dei due. Ma alle volte questa convivenza può sfociare in una grande famiglia animale, dove papà e mamma sono proprio un cane e un felino domestico.

Se vuoi saperne di più, leggi un nostro approfondimento sul tema >>> Siete proprio come cane e gatto, un modo di dire che non potrebbe essere più azzeccato in questo caso,se non ci credi basta guardare questo video

Un cane e un gatto si prendono cura dei gattini appena nati insieme: la famiglia che non ti aspetti

Non capita tutti i giorni di vedere una famiglia di mamma gatta, due gattini e papà cane che vivono tutti insieme appassionatamente. Eppure il video postato su Instagram dal canale love_animalsgram è davvero commovente. Si vede il cane tenere tra le zampe un gattino, come se lo stesse proteggendo e abbracciando, e un altro gattino nei paraggi che viene coccolato da mamma gatta che gli lecca il pelo.

A fare da scenario a questo incantevole ‘ritratto di famiglia’ è un caminetto spento, che funge da cuccia per il cane e il suo piccolino. Numerosi sono i commenti di utenti che elogiano il comportamento così ‘aperto’ di questi animali, da cui spesso noi umani dovremmo prendere esempio: non dovrebbero esserci barriere (né fisiche né di razza) a dividerci, esattamente come ci insegnano i protagonisti di questa storia.

L’amore che traspare da queste immagini è davvero incredibile e anche i gattini, nonostante la giovanissima età, non sembrano fare alcuna differenza tra cane e gatto. vogliono bene a entrambi e si trovano a loro agio con l’uno e con l’altro, senza alcun timore.