Nonostante la cecità e i momenti di sconforto lei conosce un modo speciale per rassicurarlo

Cecità e momenti di sconforto sono ricorrenti per il suo cane, ma lei ha trovato un modo per stargli vicino nel modo giusto.

Accudire un cane non è semplice, soprattutto se il cane ha dei problemi di salute. In questo caso vi racconto la storia di un cane che ha perso la vista e che mi è capitato di vedere sui social. Io scorro spesso Instagram, Facebook o TikTok e mi fermo soprattutto sui video con gli animali. Questa volta la mia attenzione è stata catturata da un profilo in particolare in cui si vedeva un cane in braccio ad una ragazza. Ho letto la storia e mi ha colpito moltissimo. Quindi, ho deciso di scrivere questo articolo per poterla raccontare a più persone possibile.

Cecità e sconforto: ma c’è lei a prendersene cura

Lucia Ferreira Diaz, dal suo profilo di TikTok @luciaferreiradiaz, ha pubblicato un video in cui c’è lei che tiene in braccio il suo cane. Lei è una personal trainer di Barcellona e il suo cane ha perso la vista. Anche se i sensi di un cane sono molto sviluppati, rimanere cieco per questo cane è stato un trauma e ci sono momenti di sconforto.

Lui si comporta come tutti gli altri cani. Quindi, cammina, corre, salta, gioca e segue le persone di riferimento grazie al suo olfatto e all’udito. Purtroppo, con gli anni ha perso la vista. Forse vede ancora qualche luce e ombra.

La sua mamma umana sta sempre con lui e, anzi, con il tempo ha capito come fare per interagire con la sua disabilità. Ci sono momenti in cui lo trova nascosto oppure con il musetto sotto la coperta come se volesse ripararsi da qualcosa.

Lucia ha trovato il modo per rassicurarlo sempre e per addormentarlo facilmente in serenità. Le basta avvicinare il suo naso a quello del cane e lui si tranquillizza immediatamente e si lascia cullare da lei.

@luciaferreiradiazEl vídeo mas tierno que vereis hoy♬ Valzer d’Inverno – Andrea Vanzo

Da quando il cane è cieco, questo gesto con il naso è il loro modo di comunicare e di dirsi a vicenda che va tutto bene. Tantissime persone sono state sorprese nel vedere tutto questo amore incondizionato. Tante le visualizzazioni e i commenti. Io ogni tanto riguardo le immagini perché sono piene di amore, di generosità e di tenerezza.