Nonostante il difetto fisico, la gatta non si arrende e oggi è così

L’adorabile gatta ha un difetto fisico che non le impedisce di credere in se stessa: non si arrende e oggi ci mostra la sua vita.

La dolce Olive, dai occhi di un bellissimo verde chiaro, è un’adorabile gatta che non si è lasciata scoraggiare dal suo evidente “difetto” fisico, riuscendo a trasformarlo – nel corso degli anni – nel suo punto di forza. La sua espressività, sfoggiata al pubblico come un dono – quanto i suoi tempi comici, sarebbe considerata irresistibile dagli utenti. Grazie ad essi, infatti, Olive sarebbe diventata incredibilmente popolare in rete, soprattutto negli ultimi tempi. Fino alla più recente pubblicazione, condivisa sul suo profilo Instagram, che la mostra in una divertente e inattesa comparazione con un nobile esemplare di tricheco.

Nonostante il suo difetto fisico, la gatta non si arrende e oggi è così – FOTO

Le immagini di Olive sono considerate dai suoi follower come dall’inimitabile potente forza comunicativa e i suoi brevi filmati riassumo, al contempo, ciascuna delle sue coinvolgenti emozioni. Le intenzioni di Olive sono state immortalate dalla sua ventisettenne padroncina, molto attiva nel ramo delle comunicazioni, che tenta di documentare come la gattina si riveli una preziosa creatura anche durante le sue più semplici attività quotidiane.

Sopravvissuta a un abbandono, e salvata dalla ragazza che l’ha ritrovata – gravemente malata e sperduta – in un bosco vicino casa, Olive ha potuto finalmente ricevere le cure di cui aveva bisogno, è stata accolta in una nuova casa, e si è preparata in fretta a cambiare vita divenendo infine una celebrità.

In poche parole, ai suoi oltre 172mila spettatori, la gattina lascia evincere un nuovo modo di rapportarsi alla sua acuta forma di strabismo che – nonostante l’abbia messa in passato in serie difficoltà – l’avrebbe di certo aiutata a essere pienamente e orgogliosamente se stessa davanti al mondo. “Vede bene“, rassicura in conclusione la migliore amica di Olive dalle umane sembianze, che scrive – di tanto in tanto – alcuni appunti sulla felina in didascalia.

Ciò che balza subito agli occhi, osservando la homepage di @crazy_eyes_olive, è il fatto di come la strabica gattina, oltre ad aver azzerato ogni pregiudizio nei suoi confronti, sia anche meglio nota ai suoi fan come “la regina del pisolino“.

Descrivendo uno dei momenti più amati degli ultimi mesi in uno dei suoi video più popolari, sembra evincersi proprio tale buffa e tenera constatazione. Ecco le parole usate, a tal proposito, dalla sua proprietaria per raccontare l’espressione di Olive appena sveglia: “quella sensazione quando ti pieghi un po’ troppo indietro nella tua sedia e tutta la tua vita lampeggia davanti ai tuoi occhi“