Nonostante fosse salva, questa cagnolina continuava ad essere triste

La cagnolina continuava ad essere sempre triste nonostante fosse stata salvata, il suo sguardo era perso nel vuoto.

Molti animali si ritrovano ad affrontare situazioni a cui non abituati o a vivere in situazioni di randagismo per molto tempo. A dare una mano a questi quattro zampe sono le numerose associazioni e volontari che recuperano i cani dalla strada per poi portarli in rifugi o canili. Nonostante non sia una famiglia amorevole, in questi luoghi possono ricevere cibo e momenti di coccole mentre attendono che arrivi la persona predestinata.

La cagnolina è sempre triste anche dopo essere stata salvata

Quando un cane finisce al rifugio possono passare pochi giorni o poche settimane prima che trovi una famiglia per sempre. Altre volte, invece, impiegano mesi, se non anni. Una dolce cagnolina randagia, quando è stata soccorso e portata al canile, ha continuato ad essere triste nonostante l’affetto e le cure che riceveva.

I volontari non riuscivano a capire cosa turbasse la cagnolina, la quale si comportava come se avesse perso la voglia di vivere. Nessuno conosceva il suo passato e perché aveva l’aria perennemente triste e abbattuta, ma a tutti i costi, volevano cercare di renderla felice e si sono impegnati tanto per riuscire nell’impresa. Il suo nome è Dora ed è di razza meticcio. La cucciola è stata portata presso il canile dai volontari di Howl Of A Dog e nonostante avesse un cibo e dose di coccole sicuri ogni giorno, la sua espressione triste non cambiava. Solo Dora sapeva come avesse vissuto finora e perché avesse perso fiducia nell’uomo, diventato triste e depressa.

Nonostante ciò, i volontari hanno continuato ad impegnarsi e ad interagire con la cagnolina per conquistare la sua fiducia. Camminava sempre a testa china, la schiena ricurva e con la coda tra le gambe, con lo sguardo perso nel vuoto. Non c’era niente che la stimolasse fino a quando dopo due settimane qualcosa è cambiato. La dedizione che i volontari del canile stava dando i loro frutti e l’atteggiamento della cagnolina stava iniziando a cambiare. La coda e la testa erano portate più alte, mentre il suo volto si era acceso, come se ora fosse visibile un sorriso. Dora, ha trovato poi la vera felicità grazie ad una famiglia che l’ha chiesta in adozione. Questo avvenimento le ha cambiato la vita e finalmente ha trovato anche qualcuno che l’amasse per sempre.