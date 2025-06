Nonni su Internet: Incontri che Colma le Generazioni

A Cava dei Selci, nel comune di Marino, è attivo da due anni un progetto che vede la collaborazione tra il centro anziani del Parco della Pace e l’Istituto Vito Volterra di Ciampino. L’iniziativa, denominata “Nonni su Internet”, si propone di insegnare agli anziani ad utilizzare Internet in modo semplice ed efficace.

Il corso non mira a formare futuri ingegneri informatici, ma piuttosto a fornire competenze pratiche per l’uso quotidiano di smartphone e computer. I partecipanti imparano a inviare messaggi, effettuare videochiamate, utilizzare app e navigare online in sicurezza, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione con i familiari e gestire autonomamente servizi digitali.

La risposta degli anziani è stata positiva: molti si sono sentiti più sicuri e autonomi nel mondo digitale. Un esempio significativo è quello di una signora che ha venduto la sua auto online grazie all’assistenza di uno studente. Il centro anziani ha creato un ambiente di apprendimento adeguato, con internet stabile, computer disponibili e supporto costante, in particolare dal presidente Umberto Porrino.

Il progetto non solo aiuta gli anziani a migliorare le loro competenze digitali, ma contribuisce anche alla loro sicurezza online, permettendo di riconoscere truffe e affrontare il mondo digitale con maggiore consapevolezza. Inoltre, l’iniziativa offre un’importante opportunità di crescita ai giovani coinvolti, che sviluppano qualità come pazienza ed empatia. Sostenuta dalla Fondazione Mondo Digitale, questa iniziativa rappresenta un ponte tra generazioni, favorendo un legame più profondo e un aumento dell’autonomia per gli anziani.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.castellinotizie.it