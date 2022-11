Nonna non ascolta i genitori: quello che accade è da brividi

L’età non ferma niente e nessuno e questa nonna non ascolta il volere dei genitori della nipotina: la reazione è impressione ed è virale – VIDEO.

La nonna è sempre la nonna, il suo ruolo è decisamente differente da quello di un genitore. Se infatti quest’ultimo deve educare i propri figli alla responsabilità e alla vita, la nonna si può permettere di viziarli un po’. Difatti molto spesso i nonni vanno contro il parere dei genitori andando dritti per la loro strada. In questo caso la reazione della nipotina lascia senza parole e diventa virale.

Nonna non ascolta i genitori e fa una sorpresa alla nipotina – VIDEO

La nonna ha regalato alla nipotina una sensazione indescrivibile e dalla sua reazione si può capire, quanto lo desiderasse. Difatti le ha regalato un bellissimo gattino, una sorpresa molto dolce che è decisamente riuscita! La bambina, amante degli animali, da tempo voleva accogliere in casa in piccolo quattro zampe ma i suoi genitori sono sempre stati poco convinti a questa scelta.

Grazie alla nonna ha realizzato un suo piccolo sogno, prendersi cura di un piccolo gattino. Proprio la nonna infatti è riuscita a convincere i genitori della nipotina che la vita con un piccolo animale è decisamente migliore e si affronta anche in modo più felice. Questa bambina ha ricevuto il regalo più bello che potesse ricevere per il compleanno. Il tutto è stato ripreso in un video, e si può vedere l’incredibile reazione della bambina.

Il video si apre con il padre che porge con attenzione una busta con un fiocco alla figlia. Emozionata nell’aprirla, quando realizza cosa c’è al suo interno scoppia a piangere dalla felicità e dall’incredulità. Al suo interno si vede poi un tenero gattino color nero e arancione. Finalmente dopo tanto tempo il suo sogno si è avverato, e tutto grazie alla nonna! L’avventura che gli aspetta con il suo nuovo migliore amico sarà di certo speciale.