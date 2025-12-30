Nonna Natalina e la cucina toscana

Un evento straordinario ha celebrato i 90 anni di nonna Natalina, l’anziana che, grazie a TikTok, ha conquistato milioni di follower con la sua cucina tradizionale toscana. La festa, organizzata a sorpresa dal nipote Luca in un rinomato ristorante, ha visto la partecipazione di parenti, amici e tanti altri che seguono con passione le ricette di una volta della nonna.

Natalina Moroni, nata a Caprese, è diventata una vera e propria star dei social media. La sua passione per la cucina, tramandata di generazione in generazione, ha trovato nuova vita grazie ai video pubblicati dal nipote Luca. Con oltre 4 milioni di follower su TikTok e altri social, Natalina ha trasformato la sua cucina casalinga in un fenomeno che celebra la cultura gastronomica italiana, fatta di ingredienti locali e metodi genuini. I suoi piatti simbolo sono i ravioli fatti a mano, preparati con amore e competenza, ma non mancano piadine, torte di mele e piatti tipici della tradizione toscana.

La giornata speciale ha avuto come cornice il ristorante nel cuore della sua terra d’origine. Il momento clou della festa è stato segnato dalla consegna di una pergamena da parte del sindaco di Sansepolcro e dell’assessore. La pergamena è un omaggio ufficiale dell’amministrazione comunale per il grande traguardo raggiunto dalla nonna, simbolo di tradizione e amore per la cucina.

Durante la festa, il nipote Luca ha condiviso un video commovente che ripercorre i 90 anni della nonna, raccontando non solo l’amore per la cucina, ma anche la sua voglia di trasmettere questa passione a tutti. Luca ha anche regalato a Nonna Natalina un oggetto d’oro a forma di raviolo, simbolo della sua arte culinaria. Natalina ha ringraziato tutti i presenti con un messaggio emozionante, sottolineando la grande emozione di poter abbracciare tutti i suoi familiari e altre persone presenti.

Il video della festa ha visto anche i saluti di tanti volti noti della televisione e dello spettacolo, che hanno voluto mandare i loro auguri alla nonna. Nonna Natalina non è solo una figura di spicco sui social, ma anche un’autentica ambasciatrice della cultura gastronomica locale, che celebra la semplicità e la qualità dei piatti della tradizione italiana.