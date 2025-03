Non vedo l’ora di andare in Italia

Il 21 marzo, il vicepremier italiano Matteo Salvini ha avuto una telefonata di quindici minuti con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance. Salvini ha ritenuto l’incontro un’occasione per riaffermare l’amicizia e la cooperazione tra Italia e Stati Uniti, esprimendo l’intenzione di organizzare una missione negli USA con aziende e investitori italiani per mostrare le eccellenze italiane, in particolare nel settore delle infrastrutture. Ha anche elogiato le capacità statunitensi nella comunicazione satellitare, evidenziando il pieno allineamento tra i due leader su temi cruciali come la pace in Ucraina, il controllo delle frontiere e la difesa dei valori condivisi.

Salvini ha inoltre anticipato l’arrivo del vicepresidente Vance alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, sottolineando come questo evento rappresenti un’ottima opportunità per promuovere l’Italia a livello internazionale. Durante la conversazione, hanno discusso dell’importanza di lavorare per la pace e il disarmo, criticando l’idea di investire ingenti somme in armamenti, con Salvini che definisce “follia” la spesa di 800 miliardi di euro proposta in Europa.

In risposta, Vance ha espresso apprezzamento per l’accoglienza ricevuta in Italia e ha manifestato entusiasmo per una futura visita. Infine, Andrea Stroppa, referente di Elon Musk in Italia, ha commentato positivamente il colloquio, sottolineando l’importanza delle tecnologie americane, in particolare nel campo dei satelliti, e il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti.