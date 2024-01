Non vede il suo cane da tanto tempo ma lui non la riconosce

Quando torna a casa dopo molti mesi d’assenza il suo cane Murphy la vede ma non la riconosce più: poco dopo la reazione del fido è commovente.

Una donna ha prestato servizio all’esercito degli Stati Uniti per otto mesi consecutivi. Durante il suo lungo periodo di assenza da casa la soldatessa non ha potuto più vedere il suo migliore amico a quattro zampe. Nel frattempo il suo cane, di nome Murphy, non avrebbe smesso di attenderla con impazienza fino al fatidico giorno del suo ritorno. Eppure – quando è finalmente giunto il momento di riabbracciarsi – Murphy non sarebbe riuscito a riconoscerla.

Quando rivede il suo caro Murphy il cane inizialmente non la riconosce

La commovente parentesi della soldatessa che varca la soglia del cortile della sua abitazione ha suscitato molte reazioni di sorpresa da parte degli utenti. La donna, volendo cogliere di sorpresa il fido Murphy, ha immortalato l’intera scena. La quale è poi stata condivisa, per la prima volta, su YouTube alcuni mesi fa. Il toccante filmato mostra le insolite dinamiche del loro primo incontro dopo ben 8 mesi dalla partenza della soldatessa. La clip – dalla durata di circa 2 minuti – ha da poco superato 1 milione di visualizzazioni.

Nonostante la sua buona memoria e il suo infallibile olfatto, Murphy ha cambiato direzione non appena la donna ha messo piede nel suo territorio. Proprio come se il fido, in quel momento, non riuscisse a ricordarsi di lei. Considerando il modo in cui un cane riconosce il suo umano di riferimento, si sarebbe trattato – secondo la donna – di un comportamento davvero insolito per Murphy. Il quale aveva dimostrato di avvertire, almeno fino al giorno precedente al suo arrivo, la mancanza della soldatessa.

La donna, assistendo alla reazione di Murphy, aveva il terrore che il suo cane si fosse dimenticato di lei. Murphy, infatti, non soltanto non la riconosce inizialmente ma si allontana anche da lei come se fosse spaventato dalla sua presenza.

Il gioioso ricongiungimento con Murphy

Dopo aver atteso nella stessa posizione sperando che Murphy riuscisse a ricordarsi di lei, il fido ha finalmente iniziato a mostrare alla donna uno dei segnali d’amore tipici di un cane nei confronti del suo umano del cuore. Il comportamento di Murphy è cambiato completamente e ha iniziato a fare le feste alla donna che, “felicissima“, ha risposto al suo entusiasmo con decine di carezze e un luminoso sorriso.

Il video condiviso dal profilo di “Stirred Up” si conclude poi con un dolcissimo abbraccio tra i due. La soldatessa si siede a terra per accogliere tra le sue braccia lo scodinzolante Murphy e provare fino in fondo quel senso di liberazione che, rientrando in casa, aveva temuto di non poter più provare. “Mi è appena caduta una lacrima“, scrive un utente.

O ancora: “è semplicemente bellissima la sua reazione”, aggiunge un’altra spettatrice intervenendo tra i migliaia di commenti apparsi di risposta alla pubblicazione in rete del graduale ricongiungimento tra il dolce Murphy e la sua migliore amica umana.