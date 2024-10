Non va d’accordo con il cucciolo, la gatta anziana lasciata al rifugio

La triste storia di Gemini, una gatta di sette anni, ha commosso molti. Dopo aver vissuto per cinque anni con la sua famiglia, Gemini è stata abbandonata in un rifugio a causa dell’arrivo di un nuovo cucciolo. I proprietari, riferendo che “al nuovo cucciolo lei non piace”, hanno deciso di lasciarla al rifugio Ohio Pet Sanctuary di Cincinnati, dove la sua storia è stata condivisa sui social media.

Gemini è stata adottata per la prima volta nel 2017 e ha vissuto serenamente fino a marzo 2022, quando un nuovo gattino è entrato in casa. Questo cambiamento ha stravolto la sua vita: abituata a essere l’unico gatto, si è trovata a dover condividere affetto e attenzioni, fino a diventare una delle prime vittime di questa nuova dinamica familiare. I responsabili del rifugio hanno descritto Gemini come una gatta affettuosa e sociabile, che ama guardare fuori dalle finestre e cerca costantemente interazioni umane senza mai mostrarsi aggressiva.

Gemini ha atteso pazientemente una nuova famiglia che la amasse senza riserve. La fondatrice del rifugio, Madison Schleibaum, ha dichiarato che Gemini ha bisogno di un ambiente dove non debba condividere l’attenzione, preferendo una casa con un solo proprietario o dove gli altri animali siano poco presenti. Nonostante ciò, è evidente che molti animali domestici, come cani e gatti, possono avere difficoltà ad accettare un nuovo arrivato, in particolare un cucciolo.

È fondamentale che le famiglie considerino le esigenze degli animali già presenti prima di portare a casa un nuovo pet. Abbandonare un animale più anziano per fare spazio a un cucciolo è assolutamente inaccettabile. Prendersi cura di un gatto anziano richiede lo stesso impegno di un cucciolo e la loro natura tranquilla può essere un’ottima compagnia per diverse persone.

Fortunatamente, la storia di Gemini ha un finale positivo. Sei mesi dopo il suo abbandono, ha trovato una nuova famiglia pronta ad accoglierla e ad offrirle l’amore di cui ha bisogno. Come ricordano i volontari, “l’amore non ha età”, un messaggio fondamentale per chi considera l’adozione di animali, specialmente quelli anziani.