Non usarlo mai sul pelo del tuo cane: potresti arrecare danni inaspettati

Mai mettere il profumo al cane: i motivi per cui non dovremmo mai usarlo sul pelo di Fido sono numerosissimi.

Si può mettere il profumo al cane? Sebbene a volte il manto di Fido non sprigioni esattamente un odore gradevole, la risposta è assolutamente no. Infatti, utilizzare un prodotto destinato all’uso umano sul pelo del quattro zampe rischia di provocare danni anche gravi: ecco quali.

Si può mettere il profumo al cane?

Cani ed esseri umani sembrano avere gusti diversi in fatto di odori.

Chi condivide la sua vita con un quattro zampe, infatti, avrà notato che Fido ama rotolarsi nella sporcizia e predilige odori forti, non sempre graditi dal naso umano.

Sebbene non sempre l’olezzo emanato dal peloso sia piacevole, mettere il profumo al cane è una pratica da evitare assolutamente, perché espone il l’animale a numerosissimi rischi per la sua salute. Ecco cosa sapere a riguardo.

Come evitare il cattivo odore del cane: ecco alcuni trucchi

Disorienta Fido e ne ostacola le relazioni con gli altri cani

In primo luogo, sappiamo che i cani hanno un olfatto ben più sviluppato del nostro.

Basti pensare, infatti, che i quattro zampe sono in grado di percepire gli odori fino a una distanza di 1,5 km.

Il profumo è un prodotto artificiale, che riproduce fragranze che possono risultare fastidiose per gli animali. Gli aromi agrumati, ad esempio, disturbano il quattro zampe poiché hanno un effetto repellente.

Non dobbiamo sottovalutare l’importanza dell’olfatto nel cane. Fido conosce il mondo e comunica con gli altri membri della sua specie attraverso di esso. L’odore che emana, quindi, è un importantissimo fattore identitario.

Privarlo di quest’ultimo contribuirebbe a disorientarlo e a compromettere la relazione con gli altri cani.

Cane rotola nella sporcizia: i motivi dell’atteggiamento e consigli

Irrita la cute del quattro zampe

Infine, un’ulteriore ragione che spiega perché non dovremmo mettere il profumo al cane riguarda la salute e l’integrità della cute del quattro zampe.

Le fragranze a uso umano contengono ingredienti che potrebbero arrossare e irritare la pelle di Fido, causando la comparsa di problemi dermatologici, come prurito, rossore e gonfiore.

Ciò avviene perché il pH cutaneo dell’animale è diverso rispetto al nostro.

Non a caso, per lo stesso motivo, i detergenti utilizzati per fare il bagnetto al cane devono essere specificatamente formulati per il pelosetto.