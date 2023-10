non una moda pericolosa ma utile

Per alcuni è una moda, per altri addirittura un maltrattamento ma ha i suoi effetti positivi: perché il cane ha bottoni sulle orecchie e a cosa servono.

Alcuni padroni guardano con sospetto alle ‘nuove mode’, che possono mettere a rischio la salute di Fido in nome di una non ben precisata attitudine in voga, ma non è assolutamente questo il caso. E’ la medicina veterinaria che spesso applica sul cane i bottoni da cucito sulle orecchie per un motivo ben preciso. Se siete curiosi di scoprire di cosa si tratta, non vi resta che leggere l’articolo che segue.

Il cane si è ferito: come si procede

Nel corso della sua giornata spericolata ed esplorativa può capitare di veder tornare il nostro Fido con qualche ferita. Qualora essa stesse ancora sanguinando, è importante intervenire per fermare l’emorragia, poi pulire la ferita con disinfettante e garza sterile: questo servirà solo a ‘tamponare’ il problema in attesa di arrivare dal veterinario o al pronto soccorso più vicino.

Le suture si rendono necessarie quando le ferite sono profonde e solitamente vengono effettuate dagli esperti con materiali che si assorbono, sia naturali sia sintetici, ma in ogni caso mai dannosi per la sua salute naturalmente. In alcuni casi, ovvero quando la ferita deve essere suturata per più tempo, sarà necessario utilizzare un materiale non riassorbibile. L’esperto sarà in grado di valutare l’entità della ferita, la zona del corpo interessata e procedere con la sutura più adeguata al caso.

Cane con bottoni sulle orecchie: lo studio americano

Sebbene possa, a prima vista, sembrare una delle solite mode che spesso danneggiano i nostri amici animali, dalla Nail Art e smalti per cani e gatti alla improbabile dieta vegana per animali, non è questo il caso. A quanto pare quando vedremo Fido con dei bottoni da cucito sulle orecchie non dovremmo pensare a un nuovo tipo di tortura bensì a una tecnica di medicina veterinaria per suturare alcuni tipi di ferite nel cane.

Infatti se i lembi della ferita da richiudere sono troppo ‘lontani’ o addirittura inesistenti, sarà necessario applicare questi bottoni per avvicinarli e dare comunque dei punti. E’ stato un team di ricercatori dell’Università Auburn in Alabama ad adottare per primo questa tecnica e a evidenziarne i vantaggi in una ricerca specifica, dal titolo: ‘metodo per favorire la chiusura delle ferite degli arti’ nel 2000. E’ ovvio che solo in particolari tipi di traumi è opportuno utilizzare questi oggetti che normalmente servono ad entrare nelle asole di una camicia o di un paio di pantaloni!

Cane con bottoni sulle orecchie: come si fa e a cosa serve

Perché viene adottato questo tipo di sutura? Perché quando le ferite lacerano la pelle in modo tale da non poterne neppure ‘ricavare’ i due lembi da riunire, c’è bisogno di un ‘collegamento’ tra le due parti e il bottone assurge appunto a tale funzione. In questo modo la zona interessata risulta unita, sottoposta a contrazione, ma abbastanza resistente a quest’ultima.

E’ un tipo di operazione che può essere effettuata solo da mani esperte, sebbene per ora non sia ancora molto diffusa. E’ bene sapere che comunque non si tratta di una moda passeggera né tantomeno dannosa per i nostri amici a quattro zampe.