Non tutto si può giustificare con la follia. E solo a volte c’entrano le patolog…

Non tutto si può giustificare con la follia. E solo a volte c’entrano le patologie della psiche. Istintivamente pensiamo che la malvagità possa essere catalogata secondo schemi precisi, che una persona «perda la testa», che sia «vittima di un raptus».

Ma la frase «perdere la testa» non significa nulla. E il DSM, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, della American Psychiatric Association, tra le 730 psicopatologie che certifica non considera il raptus. Ogni azione violenta, anche quella che sembra più improvvisa, è sempre la conseguenza di ciò che è andato costruendosi nel tempo. Pensare che le azioni malvagie si compiano perché qualcuno «ha perso la testa» oppure perché… Altro