Non tutti gli animali dormono, scopri di chi si tratta: non ci crederai!

Sebbene il sonno rappresenti una necessità vitale per molte specie, ci sono animali che dormono poco o addirittura mai. Tra questi, la giraffa è uno dei più noti: riposa solo due ore al giorno, in brevi intervalli di dieci minuti, per rimanere vigile nei confronti dei predatori. Anche i cavalli, che dormono circa tre ore al giorno, tendono a farlo in piedi, riservando il sonno REM solo in condizioni di sicurezza. Le pecore e gli asinelli riposano rispettivamente quattro e tre ore al giorno e sono molto suscettibili a risvegliarsi, mentre le mucche si concedono un massimo di quattro ore, sdraiate.

In ambiente marino, molti pesci e mammiferi mostrano abitudini di sonno peculiari. Lo squalo bianco, ad esempio, deve nuotare per respirare, quindi dorme mentre si muove, affidandosi alle correnti. Anche i delfini si concedono solo brevi momenti di riposo, solitamente mezz’ora, con metà del cervello attiva per rimanere vigili. La balena della Groenlandia ha un comportamento simile, dormendo per circa un’ora in superficie per respirare facilmente.

Alcuni uccelli, come la fregata maggiore, dormono mentre volano, mantenendo un occhio aperto e un emisfero cerebrale attivo per continuare a muoversi. In terraferma, l’elefante africano risulta uno dei mammiferi con il sonno più breve, sdraiandosi ogni tre o quattro giorni per un breve riposo, rimanendo attivo persino per 48 ore consecutive.

Anche gli insetti non sono da meno: le formiche, per esempio, dormono solo otto minuti ogni dodici ore per ricaricarsi. La necessità di sonno negli animali dipende da vari fattori, come l’ambiente, la presenza di predatori e la dieta. Animali selvatici tendono a ridurre il sonno rispetto a quelli domestici, che possono approfittare di condizioni più sicure. Alcuni scienziati continuano a studiare questi fenomeni per comprendere meglio le differenze nel sonno tra le diverse specie, ma per ora è evidente che la durata e la qualità del sonno variano notevolmente nel regno animale.