UN COLPO di tosse in questo particolare periodo post-Covid può destare più di qualche sospetto. E proprio mentre ci incamminiamo verso la stagione autunnale che si porterà dietro gli inevitabili sintomi influenzali, tra cui la tosse, ci sono alcune persone – il 10% della popolazione globale – che hanno la tosse cronica, una patologia che dura più di otto settimane e che impatta in modo significativo sulla vita di chi ne soffre. Quindi, una tosse che non ha niente a che vedere né con il raffreddore né con il Coronavirus e che è in gran parte poco conosciuta. Per ‘rompere’ il muro dello stigma su questa patologia e aumentare anche il livello di consapevolezza, in occasione del Congresso 2020 della European Respiratory Society in corso in questi giorni, Msd Italia lancia la campagna di sensibilizzazione “La tosse cronica non è social”, realizzata con il patrocinio di FederAsma e Allergie.

Che cos’è la tosse cronica

La tosse cronica è un disturbo che colpisce fino al 10% della popolazione globale, prevalentemente donne (due pazienti su tre) tra i 50 e i 60 anni. Le Linee guida più recenti hanno posto come durata otto settimane negli adulti e quattro settimane nei bambini. I criteri di inclusione dei pazienti per gli studi sui nuovi farmaci antitosse richiedono che il paziente sia affetto da una tosse refrattaria ai trattamenti per oltre un anno. Può capitare che la tosse cronica non venga riconosciuta e diagnosticata in tempi brevi, perché può essere confusa, ad esempio, con infezioni toraciche ricorrenti, asma resistente al trattamento o un peggioramento della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Purtroppo, c’è una mancanza di consapevolezza da parte di chi ne soffre e di molti operatori sanitari, cosa che rende il percorso diagnostico lungo e tortuoso.

Tosse cronica e Covid

La tosse acuta è anche uno dei sintomi associati al Covid-19. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, i sintomi più comuni di Covid-19 sono febbre, stanchezza e tosse secca. Proprio quest’ultimo sintomo ha creato e potrà ancora creare qualche confusione tra i pazienti affetti da tosse cronica che non sanno distinguere l’origine del loro problema. “Come tutte le patologie che hanno come manifestazione la tosse, tra i pazienti affetti da questa patologia cronica c’è stata molta preoccupazione e confusione durante la pandemia”, ammette Antonio Spanevello, professore di Malattie dell’apparato respiratorio presso Università degli Studi dell’Insubria di Varese e direttore Scientifico dell’Irccs Maugeri di Tradate. Chi soffre di tosse cronica ha un decorso peggiore in caso di Coronavirus? “Purtroppo, non ci sono dati clinici su questo tipo di pazienti ma solo su quelli affetti da asma bronchiale con tosse e quindi non sappiamo esattamente cosa succede ai pazienti che soffrono di questa patologia”, risponde l’esperto.

La campagna social

Sono gli emoji l’elemento caratterizzante della campagna “La tosse cronica non è social” che si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza su questa patologia: una campagna digitale e multicanale che dà voce a chi sperimenta quotidianamente lo stress psico-fisico ad essa correlato, scegliendo un linguaggio universale, riconoscibile e semplice ma al tempo stesso, ad alto impatto emotivo. La campagna, infatti, fa ricorso alle emoji, che tutti ormai utilizziamo per evocare e comunicare emozioni con un’ampia gamma di sfumature. L’obiettivo è far conoscere l’impatto che la tosse cronica può avere sulla sfera emotiva e relazionale della persona e promuovere, al contempo, l’health literacy, grazie ai messaggi informativi della campagna stessa che saranno resi disponibili su una pagina dedicata del sito MsdSalute (www.msdsalute.com/tossecronica), sugli account social di @MsdSalute e attraverso un’app di automonitoraggio – a breve disponibile sui sistemi Android e iOS. “La tosse cronica” – spiega Laura Mastrorillo, presidente di FederAsma e Allergie – condiziona pesantemente la qualità di vita delle persone che ne soffrono e di chi vive accanto ad esse, limita azioni quotidiane che sono parte integrante della socialità di ciascuno di noi, può generare difficoltà sul posto di lavoro, indurre stati di stress e di progressivo isolamento. Con questa campagna di comunicazione, la nostra Federazione è come sempre impegnata a favorire l’informazione e ad aiutare le persone ad avere maggiore conoscenza e consapevolezza sulla propria salute”.

L’impegno della comunità scientifica internazionale

Una campagna che parte in un momento in cui l’attenzione della comunità scientifica sul tema sta crescendo. Lo dimostra l’impegno della European Respiratory Society, che lo scorso settembre ha aggiornato le linee guida sulla tosse cronica e, nell’edizione 2020 del suo Congresso, le dedica diverse sessioni di approfondimento, annunciando la costituzione di un tavolo di lavoro ad hoc. “In particolare – spiega Antonio Spanevello – l’Assembly dell’Ers, che ho l’onore di presiedere, diventa a partire da quest’anno l’Airway Diseases, Asthma, Copd and Cronic Cough, includendo così anche la tosse cronica tra i principali disturbi respiratori che necessitano di un approfondimento da parte della comunità scientifica”.

Le novità terapeutiche

Non solo: la ricerca scientifica incomincia anche a dare risposte interessanti ai bisogni dei pazienti. “Nell’ambito del Congresso Ers – conclude Spanevello – vengono presentati due trial clinici di fase 3 sull’efficacia e la sicurezza di gefapixant, antagonista selettivo del recettore P2X3, nel trattamento della tosse cronica refrattaria e idiopatica che, somministrato per via orale alla dose di 45 mg due volte al giorno, dimostra, come risultato principale, di ridurre in modo statisticamente significativo il numero di attacchi di tosse in un’ora”.









Fonte