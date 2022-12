Non toccare MAI il tuo cane mentre mangia: potrebbe reagire molto male

Perché non toccare il cane mentre mangia? Tutte le motivazioni che vi convinceranno a non disturbarlo durante i suoi pasti.

Non rinuncerebbe mai alla compagnia del suo padrone e ai momenti di gioco insieme, tuttavia ci sono dei momenti in cui magari vorrà ‘essere lasciato in pace’: ecco tutti i motivi che dovrebbero farci capire perché non toccare il cane mentre mangia e quale potrebbe essere la sua reazione. Disturbarlo proprio in quei momenti potrebbe essere davvero il momento più sbagliato: non ci credete? Ecco spiegato il perché.

Come si comporta il cane mentre mangia?

Non sembra più lui quando è il momento del pasto? In effetti per alcuni cani è normale che gli sia sottratta la ciotola, tuttavia non ammettono di essere ‘disturbati’ con carezze e coccole. E’ molto frequente che se il suo padrone adorato provi a toccarlo o anche solo ad avvicinarsi mentre mangia, Fido diventa aggressivo e violento.

Le cause di questo suo atteggiamento potrebbero derivare da traumi passati, ma anche per una sorta di gerarchia da rispettare e per normali gelosie verso le sue cose (e il suo cibo).

La sua ‘difesa’ del cibo è dunque del tutto normale poiché così si comporterebbe anche in natura, quando si è spesso trovato a proteggere non solo il suo territorio ma anche il cibo dalle ‘invasioni’ nemiche.

Perché non toccare il cane mentre mangia: questione di rispetto?

Per Fido il momento del pasto è sacro e non vuole essere disturbato! In fondo non è difficile mettersi nei suoi panni: come reagiremmo se qualcuno ci togliesse il cibo o ci impedisse di mangiarlo, quando siamo stanchi ed affamati? Non bene, di certo.

Infatti molti padroni lamentano che i loro amici a quattro zampe non solo iniziano a ringhiare ma addirittura a mordere. Ma la colpa è sempre dell’umano, poiché bisogna rispettare Fido all’atto del pasto (e non solo) ma soprattutto dimostrargli rispetto e non dominanza. Non bisogna mostrare in quel momento ‘chi comanda’, prevaricandolo.

Il cane dunque potrebbe vivere quella ‘prevaricazione’ come un’offesa, una sfida, come se il padrone in quel momento avesse intenzione di competere e combattere con lui per ottenere quel cibo di cui è giustamente geloso.

Perché non toccare il cane mentre mangia: cosa dovrebbe fare il padrone

Ma allora cosa dovrebbe fare il padrone? Di sicuro non disturbarlo durante la pappa, ma soprattutto instaurare col cane un rapporto di stima e di rispetto reciproco, che verrebbe meno qualora lo disturbasse o addirittura gli sottraesse la ciotola.

Tutto sta dunque nel ‘lavorare’ prima al rapporto: è molto difficile che Fido reagisca in malo modo col suo umano preferito, se in più occasioni quest’ultimo gli ha mostrato rispetto e non prevaricazione. Fido dunque deve potersi fidare del padrone e capire che non c’è nessuna sfida su chi debba consumare il pasto o no, ma il compito è tutto nostro.