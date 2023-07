non toccare il pelo neanche d’estate

Si pensa tagliare il pelo a Fido possa aiutarlo ma non è così. Vediamo quali sono le razze di cani che non vanno mai tosate nemmeno in estate.

Le alte temperature non sono un problema solo per noi esseri umani, ma anche per i nostri amici pelosi. Questi, infatti, differentemente da noi, non sudano, quindi possono facilmente soffrire il caldo. Proprio per questo motivo molte persone pensano che tagliare il pelo del proprio amico a quattro zampe, possa essere la scelta giusta per far soffrire di meno le alte temperature a Fido.

Ma non è affatto così. Difatti tosare il proprio amico peloso può essere pericoloso, soprattutto per alcuni amici fedeli. Vediamo nel seguente articolo quali sono le razze di cani che non vanno mai tosate, soprattutto in estate.

Razze di cani che non vanno mai tosate: non tagliare il pelo nemmeno in estate

L’estate, sebbene sia una bella stagione, può portare con sé molti rischi per i nostri amici a quattro zampe. Dalla presenza di parassiti come zecche e pulci, alle alte temperature che possono causare danni alla salute di Fido.

Per questo motivo è molto importante prendersi cura del pelo del nostro amico fedele. Molte persone pensano che tagliando il pelo del cane, quest’ultimo possa stare meglio. Ma non è affatto così. Infatti pochi sanno che il pelo è un termoregolatore per i nostri amici a quattro zampe, ed è grazie ad esso che i cani si difendono dai raggi solari.

Se andiamo ad eliminare tale protezione, la pelle del nostro amico peloso starà a diretto contatto con i raggi solari, i quali possono causare diversi problemi alla nostra palla di pelo, come: scottature, irritazioni, eritemi e persino il colpo di calore.

Quest’ultimo può essere persino fatale per il nostro cane. Per questo motivo è necessario non tosare il nostro amico a quattro zampe, nemmeno in estate. Tuttavia è importante anche non passeggiare con Fido durante le ore più calde, soprattutto perché metteremo a rischio anche le zampe di Fido, non portare il cane in spiaggia nelle ore più calde e soprattutto rinfrescare la nostra palla di pelo offrendogli sempre acqua fresca e pulita.

Sebbene sia consigliato non tosare alcun cane che presenti un pelo non troppo lungo e che presenti una muta continua, in quanto come abbiamo visto il pelo è molto importante per Fido, ci sono alcune razze di cane che non vanno mai tosate, in quanto soffrono di più se gli viene tagliato loro il pelo, vediamole qui di seguito.

Pastori (Tedesco-Belga-Svizzero)

I cani pastori come il Pastore Tedesco, il Pastore Belga e il Pastore Svizzero, hanno la muta almeno 2 volte l’anno. Nello specifico in estate il sottopelo che copre la pelle del cane cade, lasciando la pelle respirare, mentre in inverno ricresce per poter proteggere il cane dal freddo.

Labrador

Il Labrador proprio come le razze di cani presenti in tale lista, hanno la muta due volte l’anno, in primavera e in autunno. Per questo motivo in estate tale razza può perdere molto pelo. E’ consigliato, in questo periodo, spazzolare frequentemente il cane.

Border collie

Anche il Border Collie presenta il doppio pelo, il quale serve da isolante per raffreddare il corpo del cane in estate e anche questa razza ha la muta due volte l’anno. E’ molto importante spazzolare la palla di pelo, in modo tale da eliminare il pelo morto dal mantello di Fido.

Husky

Il pelo del Siberian Husky è capace di mantenere la temperatura corporea stabile per il cane sia in inverno che in estate, quindi il suo mantello lo protegge dal freddo e dal caldo. Per questo motivo non bisogna tagliarlo, limitiamoci a spazzolarli e a lavarli quando è necessario.

Bassotto

Per quanto riguarda il Bassotto, il quale presenta un pelo duro e ruvido, è necessario evitare la tosatura, ma è possibile utilizzare un metodo chiamato “stripping“. Con questo metodo vengono eliminati i peli morti favorendo il ricambio di quelli nuovi, in modo tale da rendere il cane meno appesantito. Ricordiamo che per strippare il cane è opportuno affidarsi ad un toelettatore esperto.