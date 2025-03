Non tocca palla: la critica sul consenso

Matteo Renzi, ospite di Otto e mezzo, critica aspramente la premier Giorgia Meloni, definendola isolata in Europa e priva di una linea chiara. Secondo Renzi, Meloni “non tocca palla” nei negoziati europei, evidenziando come gli interessi personali della premier influenzino la sua posizione. Ricorda le sue precedenti affermazioni, che oscillano tra sostenere Putin e cercare di posizionarsi come leader europea, sottolineando la sua incoerenza.

Renzi fa notare che la Meloni ha una maggioranza divisa all’interno del governo, tra Lega e Fratelli d’Italia, anche su importanti temi come il riarmo. Inoltre, critica il calo di consensi della premier, avvertendo che i consensi possono crollare rapidamente, mostrando che il suo risultato alle ultime elezioni europee è stato il peggiore per un leader negli ultimi dieci anni.

Riguardo alla situazione economica, Renzi sottolinea il mancato aumento del potere d’acquisto delle famiglie, affermando che il problema principale non è il consenso ma l’economia reale. Allude anche alla gestione delle riforme, sostenendo che l’unica riforma in atto è quella di La Russa sul Burraco, mentre temi come l’autonomia differenziata e il premierato sono stati trascurati.

In merito ai dazi voluti da Trump, Renzi avverte che Meloni non sta reagendo, il che rischia di danneggiare il Made in Italy. Sottolinea che le famiglie affrontano un aumento delle spese e un rischio crescente di inflazione, affermando che questi problemi si presenteranno in modo evidente a breve.