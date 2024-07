“Non ti dimenticherò mai…” Lutto per Barbara D’Urso: l’ultimo straziante addio commuove

Per l’ex conduttrice Mediaset è un momento davvero doloroso. Ha subito una perdita davvero devastante e non riesce a superre questo momento

Non è un momento assolutamente facile per lei, sia dal punto di vista lavorativo sia per quello che riguarda la sua vita privata. Sta provando un dolore davvero molto forte. Il lutto per l’ex conduttrice Mediaset è davvero insopportabile e la presentatrice è in lacrime per una scomparsa che l’ha toccata molto nel profondo. Non ci sono parole per spiegarlo.

Una bruttissima notizia nelle ultime ore ha sconvolto l’amatissima conduttrice televisiva. Lei stessa nelle sue storie su Instagram ha voluto raccontare il dolore provato per la scomparsa di una persona a lei cara.

Lo ha fatto postando una sua foto e raccontando che tutto è avvenuto all’improvviso. Non ci sono stati segnali utili per capire che le cose stavano andando in questo modo. Semplicemente si è spenta all’improvviso.

La bruttissima notizia, che non avrebbe mai voluto ricevere, è arrivata in una calda giornata estiva, quella di giovedì 11 luglio 2024. Una tristezza davvero immensa, che si unisce a una sofferenza che sarà difficile da superare.

La conduttrice ha lavorato con questa persona per tantissimo tempo e sapere che non c’è più è una cosa così devastante che la presentatrice ha dovuto esprimere il suo dolore sui social network, condividendolo con i suoi follower.

Il lutto per l’ex conduttrice Mediaset, che condivide sui social il suo dolore

Barbara D’Urso dice di vere il cuore spezzato, come molti suoi colleghi, perché ha lavorato a lungo accanto questa persona, scegliendo ogni parte della scenografia delle sue trasmissioni. Lei ricorda questo collaboratore come un uomo dolcissimo, che è sempre stato al suo fianco, anche nell’ultimo difficile anno dopo l’uscita da Mediaset.

“Ciao Roberto, non ti dimenticherò mai“, così Carmela conclude il suo post in ricordo di Roberto Bassanini, lo scenografo 62enne di Pomeriggio Cinque che è venuto a mancare. L’uomo è morto improvvisamente per un’emorragia cerebrale.