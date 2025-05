Non sto bene, ma andrà tutto bene

La puntata del 6 maggio 2025 di “È sempre Cartabianca” non è andata in onda a causa di un’indisposizione della conduttrice Bianca Berlinguer, che ha dichiarato all’agenzia Adnkronos: “Il programma salta perché non sto bene, ma non è nulla di grave”. Al suo posto, è stato trasmesso il film “Il miglio verde”. Nella puntata si sarebbero dovuti trattare temi come il Conclave, la situazione in Ucraina e la foto del presidente USA Donald Trump in abiti papali.

In un episodio precedente, Bianca Berlinguer aveva alzato la voce contro gli ospiti Andrea Delmastro, sottosegretario di Fratelli d’Italia, e Marco Furfaro, deputato del Partito Democratico, definendoli “pazzi” per il loro comportamento in diretta. “È sempre Cartabianca” è un talk show di attualità e politica che va in onda ogni martedì alle 21.20 su Rete 4. Il programma è nato a settembre 2023 come successore di “Cartabianca”, trasmesso su Rai 3 dal 7 novembre 2016 al 27 giugno 2023, sempre con Berlinguer come conduttrice.

Ogni puntata affronta le principali vicende legate all’attualità, alla politica, all’economia e alla società, con contributi di ospiti in studio e in collegamento, tra cui figura fissa l’alpinista e scrittore Mauro Corona. Gli autori del talk show includono Stefania Bonavina, Dario Buzzolan, Giulio Finotti, Filippo Ghirardi, Giuliano Giubilei, Marco Fattorini, Costanza Melani, Gabriele Paglino, Federica Re David e Stefano Tabusi.