Non sto bene, è stata un’esperienza intensa

Momenti di paura per l’ex Iena Dino Giarrusso, che ha accusato un malore improvviso in casa e ha dovuto essere ricoverato in ospedale. L’ex europarlamentare del Movimento Cinque Stelle ha raccontato l’accaduto sui social, pubblicando un selfie dal letto d’ospedale. Giarrusso, 50 anni, ha vissuto l’emergenza nella serata di giovedì 30 gennaio, descrivendo il suo malore come potente e paralizzante, al punto da costringerlo a chiamare un’ambulanza.

Per fortuna, il ricovero non ha rivelato nulla di grave e, dopo gli accertamenti, Giarrusso è stato dimesso, riuscendo anche a partecipare al programma “L’aria che tira” su La7 il giorno successivo. Nel suo racconto, Giarrusso ha rassicurato i suoi follower, affermando che sebbene non stia benissimo e debba sottoporsi a ulteriori analisi nelle settimane seguenti, si tratta solo di un episodio passeggero.

Inoltre, ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza della sanità pubblica in Italia. Giarrusso ha espresso che, nonostante i problemi e i difetti che affliggono il sistema sanitario nazionale, gli italiani sono fortunati rispetto ad altri Paesi, dove l’accesso alle cure può dipendere dalla ricchezza. Ha insistito sulla necessità di preservare la sanità pubblica, migliorandola, aumentando le risorse e riducendo gli sprechi, che sono spesso alla base delle inefficienze. Ha concluso il suo messaggio con un sostegno alla sanità pubblica per tutti.