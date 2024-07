“Non sto bene” Accusa un malore durante l’esibizione, concerto interrotto subito: come sta ora l’artista

Primi segni di malessere già al secondo brano. Forse non era in perfette condizioni già prima dell’ingresso sul palco

Ci sono band di cui vorremmo vedere per sempre i componenti in perfetta forma, quasi “immortali”, anche se si tratta di formazioni e musicisti in tour da oltre 40 anni. Potremmo avere questa sensazione per gruppi storici e amatissimi come i Toto. La band americana è autrice di album fantastici, canzoni che sono entrate per sempre nelle migliori playlist di tutti i tempi e per tutti i gusti, da Rosanna a Hold the Line, da Africa a I want hold you back.

Un evento ha scosso per un attimo tutti i fan della band statunitense. Durante il concerto dei Toto al Foro Boario di Ostuni, il tastierista Greg Phillinganes ha avuto un malore, facendo subito interrompere temporaneamente l’evento.

La storica band statunitense era nella “Città Bianca” per una delle quattro tappe italiane del tour. Il musicista ha manifestato i primi segni di malessere già durante il secondo brano. Forse non era in perfette condizioni già prima dell’ingresso sul palco dei Toto. Le sue condizioni hanno fatto preoccupare tutti costringendo la band a sospendere lo spettacolo per alcuni minuti.

Anche se il concerto è ripreso dopo poco tempo dal malore del tastierista, il musicista ha continuato a stare abbastanza male, rendendo necessario l’intervento dei medici dei soccorsi del 118. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è dovuto andare in ospedale per ulteriori accertamenti. A quel punto, le luci sul palco si sono spente e il concerto è stato stoppato del tutto, rimandando tutto a una prossima data di “recupero”.

Eppure, dopo un po’ dal momento infelice per il musicista, la situazione sembrava tornata alla normalità: il tastierista dei Toto aveva ripreso a suonare accolto da lunghi applausi e affetto da parte del pubblico. Ma tutto è durato per circa 7-8 canzoni. Phillinganes si è alzato nuovamente e questa volta non è più rientrato sul palco. L’organizzazione ha riferito che il concerto era terminato: il 68enne necessitava di restare in ospedale per accertamenti, per essere successivamente ricoverato.

I Toto, guidati dal chitarrista Steve Lukather, si trovavano a Ostuni per portare il loro tour che propone una selezione dei loro successi di quella che è una carriera a dir poco leggendaria. La band è una delle più influenti nella storia della musica contemporanea, avendo anche contribuito migliaia di album, come artisti e musicisti “featured”, tra cui “Thriller” di Michael Jackson, e ottenuto più di 200 nomination ai Grammy Award. Lukather e i suoi Toto sono in tour con la nuova formazione, che include musicisti come John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham.