“Non stiamo più insieme” Uomini e Donne, annunciata la separazione: parla l’ormai ex compagna 

Sembravano aver trovato l’amore eterno dopo la fine di una passata edizione del dating show di Maria De Filippi. Avevano anche messo su famiglia e apparivano sempre sorridenti e felici nelle foto postate online, per la gioia dei fan. È notizia di oggi che l’ex tronista di Uomini e Donne si separa dalla compagna. Proprio lei ha dato il triste annuncio.

Dopo essersi scelti e aver deciso di camminare insieme mano nella mano, la coppia ha capito che forse l’amore non era più presente tra loro due. Ci sono stati alti e bassi in questi anni, ma nulla che facesse pensare a una separazione.

Anche perché la coppia è stata insieme per ben 12 anni e ha anche avuto una figlia. Una notizia dolorosa che la compagna dell’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dare in un’intervista esclusiva rilasciata a Novella 2000.

Il 50enne Marcelo Fuentes, ex tronista di Uomini e Donne, e la sua compagna, la 36enne Sofia Bruscoli, si sarebbero detti addio per sempre. I due hanno deciso di separarsi e di prendere strade diverse.

Saranno sempre in contatto, dal momento che la coppia ha avuto insieme una bimba: Nicole oggi ha 10 anni e mezzo. Ma non saranno più una coppia: l’amore si è spento ormai da tempo e non aveva senso continuare.

Sofia Bruscoli è tornata davanti alle telecamere ed è entusiasta di tutto ciò. Purtroppo, però, sentimentalmente parlando le cose non sono andate come tutti speravano. La conduttrice di Eterne, un nuovo programma di Sky, ha raccontato della fine della sua relazione con Marcelo Fuentes. Dopo tanti anni si sono accorti di essere “come il giorno e la notte” ed è per questo motivo che di comune accordo hanno deciso di separarsi.

Sono ancora molto legati, soprattutto perché hanno una figlia e sono concordi nel crescerla in un certo modo. “Sull’educazione di Nicole andiamo molto d’accordo, ma negli ultimi mesi siamo arrivati a un punto in cui le liti, e quindi i momenti negativi, sono più dei positivi. E proprio per la bambina abbiamo deciso di separarci“. In realtà hanno sempre litigato moltissimo e il rapporto si è logorato. “In questi 12 anni non c’è stato mai uno stacco totale come in questo periodo. Poi e sarà definitivo non lo so“.

