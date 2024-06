“Non stiamo più insieme” L’amatissima coppia annuncia la separazione dopo dieci anni di relazione

La simpaticissima coppia che ha fatto successo tramite i suoi video divertenti già diversi anni fa è arrivata a una sorta di “capolinea”, anche se sarebbe più corretto parlare di trasformazione. Alla fine, però, l’annuncio che nessuno voleva leggere è arrivato dai diretti interessati: la coppia di comici italiani ha deciso di separarsi dopo oltre dieci anni di relazione.

L’annuncio avviene attraverso il loro profilo Instagram, un profilo nato proprio per il duo comico che rappresentavano e che ancora rappresentano. I due hanno voluto informare i fan di una separazione, per la verità, avvenuta già da tempo.

Nonostante i due continuino a collaborare professionalmente, i loro sentimenti, quelli di innamorati quantomeno, sono ormai andati via, lasciando spazio solo alla rottura definitiva. Nel lungo messaggio rivolto ai follower, la coppia di comici italiani hanno dichiarato: “Finalmente single! Cari amici, da tempo ci chiedete se ci siamo lasciati e, tra paura e ricerca delle parole giuste, abbiamo preso tempo prima di rispondere. La verità è che sì, da circa un anno abbiamo scelto di separarci sentimentalmente”. Più chiaro di così.

I due hanno voluto sottolineare che la loro separazione è avvenuta in termini amichevoli e non si tratta di una rottura traumatica. Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte i Soldi Spicci, proseguono il loro percorso professionale insieme. Lo spiegano a chiare lettere per tutti i fan e per coloro che li seguono da tanti anni: “Non perché fosse finito qualcosa, ma perché il nostro amore si è trasformato in qualcosa di più grande, un autentico affetto fraterno. Sappiamo che questa notizia possa sembrare destabilizzante, ma per noi non lo è affatto”.

La coppia, dunque, ha deciso di liberarsi dalle “dinamiche sentimentali” per iniziare un nuovo capitolo ben diverso dalla relazione, classicamente intesa, in cui si sono trovati bene per diversi anni. È tempo di percorrere una strada di “libertà e amicizia”, strada che i due comici, tengono a precisare, “durerà per sempre”.

I protagonisti di questo addio sentimentale, I Soldi Spicci, hanno aggiunto: “Proprio come l’acqua che cambia forma a seconda del contenitore, continueremo a raccontare l’amore in un modo diverso. Quindi, niente tristezza… siamo felici, ve lo assicuriamo! […] a fine serata, ognuno tornerà a casa sua!”. Quella coppia divertente che conoscevamo, in pratica, rimarrà quasi la stessa.

I Soldi Spicci hanno concluso annunciando di come stiano già lavorando a numerosi nuovi progetti che presto arriveranno al pubblico. “Andiamo a brindare all’amore che non finisce, ma si evolve!”, e non possiamo che brindare insieme a questa magnifica coppia. Le foto postate sui social annunciano in modo divertente la loro serenità nell’essere “finalmente single”.