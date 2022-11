Non sopporti più le sue puzzette? Come capirne le cause

L’ha fatta di nuovo? Il problema della flatulenza del cane è piuttosto comune: come capirne le cause ed evitare le sue puzzette.

Ne ha fatta un’altra e l’aria sta diventando davvero irrespirabile? E’ ora di risolvere il problema della flatulenza del cane e interrompere la frequenza delle sue puzzette. E’ probabile che si tratti di un evento occasionale, ma qualora il problema dovesse persistere è opportuno andare a fondo e capirne le cause per risolverlo, poiché potrebbero nascondere problemi di salute anche piuttosto seri.

Il cane fa le puzzette: è normale?

Che il cane emetta i suoi gas sotto forma di puzzette più o meno rumorose e più o meno maleodoranti, è un evento del tutto normale nella vita di Fido. Possono essere legate a qualcosa che ha mangiato, e che magari sarà il caso di non dargli più.

Vi sono alcune razze che, più di altre, sembrano più predisposte alle puzze: si tratta di Carlino, Bulldog e Boxer, tutti con la stessa caratteristica, ovvero un muso corto e piatto e brachicefali. E come mai? Perché quando mangiano e bevono assimilano più aria nello stomaco rispetto agli altri loro simili e dunque ne accumulano di più da espellere.

Tuttavia se il problema dovesse persistere, per quanto sia divertente per alcuni sobbalzare a questi rumori e fastidioso per altri sopportarne la puzza, è il caso di andare a fondo.

Flatulenza nel cane: le cause legate all’alimentazione (anche umana)

Se siamo soliti dare al cane gli avanzi della nostra cena, è bene sapere che non solo è rischioso per la sua salute (anche perché si tratta di cibi conditi e spesso non bolliti) ma vi sono in particolare alcuni cibi che causano proprio la flatulenza nel cane, ovvero:

dolci,

spezie,

fagioli,

latticini,

piselli,

soia,

cibi grassi.

Tuttavia anche adottando un’alimentazione specifica per il cane potremmo riscontrare il medesimo problema di flatulenza: infatti per quanto regolamentati, alcuni mangimi potrebbero contenere conservanti, additivi e coloranti che possono causare intolleranze alimentari nel cane. Anche i mangimi lasciati al sole o aperti da troppo tempo possono sviluppare muffe e aflatossine che, se ingeriti, favoriscono la produzione di gas intestinali.

Flatulenza nel cane: quando è dovuta a problemi di salute

Dai virus che attaccano l’intestino del cane (come ad esempio tenia e parvovirosi, tra i più comuni) ai problemi dentali e di malocclusione che fanno ingerire a Fido più aria del dovuto mentre mangia e beve (soprattutto se lo fa con voracità), si unisce anche l’infiammazione del pancreas, ovvero la pancreatite canina.

A volte anche l’uso di medicinali e antinfiammatori possono colpire l’apparato intestinale, sconvolgendolo e alterando il suo sistema microbiota. Nei casi peggiori la flatulenza può essere dovuta alla presenza di un tumore, quelle che colpiscono in particolare l’apparato gastroenterico.

Come risolvere il problema delle puzzette nel cane

E’ opportuno fare dei piccoli cambiamenti importanti nel suo stile di vita, in modo da capire anche se è il caso di portarlo dal veterinario oppure si tratta di un errore magari legato all’alimentazione o alla poca attività fisica. Proviamo infatti non solo a inserire nella sua dieta alimenti meno ricchi di carboidrati, più proteine e in generale cibi meno trattati, ma portiamolo anche a fare attività fisica all’aperto.

Pare che l’esercizio stimoli anche l’apparato intestinale del nostro animale! Infine proviamo ad aggiungere integratori (dietro consiglio del veterinario) e carbone attivo, che si trova anche sotto forma di biscottini.