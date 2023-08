Non Sono Una Signora chiude i battenti, il format sarà acquistato da Mediaset?

La prima stagione Non Sono Una Signora ha chiuso con una media di 1 milione di telespettatori a puntata e quasi il 7% di share. Numeri molto buoni per una prima serata di Rai2 in piena estate e con zero promozione, eppure una seconda stagione è alquanto impossibile.

She Funk: Andreas Muller mostra il backstage della preparazione fra corsetti e tacchi https://t.co/qOZFyhpUQQ #nonsonounasignora — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 1, 2023

A confermare lo stop di Non Sono Una Signora è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, scrivendo nero su bianco che il format è incompatibile per Viale Mazzini con la nuova linea editoriale imposta dal Governo Meloni. Nonostante tutto sarebbero previsti nuovi spazi per Alba Parietti che rimarrebbe una stipendiata Rai.

Il fatto che la Rai abbia deciso di non rinnovare il format sulle drag queen non significa nulla, dato che una seconda stagione potrà vedere luce altrove. Mediaset? Discovery? O qualche altra piattaforma?

Non sarebbe neanche la prima volta, dato che numerosi format bocciati su una rete hanno trovato nuova linfa su un’altra. E Rai2 nel corso degli anni se ne è lasciati sfuggire molti. Pechino Express e X Factor sono passati a Sky, mentre La Talpa e L’Isola dei Famosi a Mediaset. Italia’s Got Talent ha invece cambiato ben tre case: Mediaset per le prime edizioni, poi Sky e ora infine su Disney+. Anche le varie piattaforme si contendono i format: Drag Race Italia dopo due stagioni su Discovery+ quest’anno approderà su Paramount+.

Quale sarà il destino di Non Sono Una Signora?

Ascolti | Non Sono Una Signora

1^ puntata: 987.000 telespettatori, 6,6% di share

2^ puntata: 1.054.000 telespettatori, 7,5% di share

3^ puntata: 944.000 telespettatori, 7,2% di share

4^ puntata: 845.000 telespettatori, 6,6% di share

5^ puntata: 804.000 telespettatori, 6,7% di share