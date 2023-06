Non Sono Una Signora: chi c’era sotto i trucchi delle drag della prima puntata

Dopo mesi di rinvii finalmente la prima puntata di Non Sono Una Signora ha visto la luce. Lo show sulle drag queen di Rai2 ha così visto scendere in pista al grido di “tocca i tacchi per la prima volta” cinque celebrità che hanno vestito i panni di altrettante queens.

La prima a presentarsi è stata LaIsla Rodriga sulle note degli ABBA, ha poi fatto un lypsinc su Pedro di Raffaella Carrà ed è arrivata allo spareggio finale con la vincitrice di puntata, She Funk. A nascondersi sotto tutto quel trucco rosa un vincitore di una “Isla”, ovvero lo spagnolo Sergio Muniz.

La seconda regina che Alba Parietti ha presentato è stata She Funk, la vincitrice di puntata. Un ballerino che ha conquistato tutti sulle note di Bagno A Mezzanotte di Elodie. Essendo la vincitrice non è stata “smascherata”, ma là sotto si nasconde Andreas Muller, bono da maschio e altrettanto bona da donna.

Dopo è stata la volta di Eva Lungheria che è stata – come già sappiamo – la prima ad essere stata eliminata. A sorpresa sotto la parrucca c’era Rocco Siffredi.

La quarta drag queen a fare la catwalk è stata Varenne Soleil, che già nel nome d’arte aveva chiari riferimenti a Patrizio Rispo, famosissimo volto di Un Posto Al Sole. L’attore di un posto al Sole(il) è stato il secondo eliminato.

L’ultima regina della serata è stata Gigliola Yard, ovvero Lorenzo Amoruso. La puntata di Non Sono Una Signora è stata registrata così tanti mesi fa che lui stava ancora con Manila Nazzaro, tant’è che è stata pure citata come sua compagna. Va beh.

Vi è piaciuta la prima puntata?