Non Sono Una Signora, Alba Parietti parla della seconda stagione e del confronto col Cantante Mascherato

Ci sarà la seconda stagione di Non Sono Una Signora? A porgere questa domanda ad Alba Parietti è stato TvBlog.

“Non ti nascondo che mi piacerebbe molto fare una seconda edizione di Non sono una signora. Le prime due puntate le ho fatte con il freno tirato, dovevo prendere le misure. Poi mi sono lasciata andare e il programma ne ha beneficiato. […] Ho avuto segnali positivi da parte dell’azienda dopo la messa in onda. Ora se son rose, come si dice, fioriranno. Il programma ha fatto ascolti superiori alla media di rete ed è stato ai primi posti come trend sui social network”.

La conduttrice ha poi continuato:

“Non Sono Una Signora è un programma che accoglie, non respinge nessuno. È un programma fatto per creare una allegra intimità e divertimento. Adesso che si è capito che dentro il vaso di Pandora non c’era altro che puro divertimento, spero si possa pensare di farne una seconda edizione. Io sono molto speranzosa in questo senso”.

Alba Parietti: “Ecco perché Non Sono Una Signora è stato più volte posticipato”

“All’inizio doveva andare in onda durante il periodo natalizio. Televisivamente parlando era forse il periodo migliore. Una minore contro-programmazione da parte dei titoli forti dell’autunno, ormai terminati. La possibilità di fare promozione in maniera larga. Ma si è pensato che il programma non fosse adatto al periodo natalizio. Poi si è pensato di mandarlo in onda a febbraio. Ma in quel periodo era previsto Il Cantante Mascherato e si è deciso che due programmi cosi simili non potessero andare in onda contemporaneamente. Secondo me i paragoni fra i due programmi sono sostanzialmente fuori luogo. Il cantante mascherato di uguale a noi ha solo lo smascheramento. Impianti narrativi e costruzione degli show sono oggettivamente differenti”.

Gli ascolti

Andando in onda in estate, Non Sono Una Signora ha dovuto rinunciare alla promozione trasversale degli altri programmi Rai, come La Vita In Diretta, Domenica In, Tale e Quale Show, Da Noi A Ruota Libera…

“Non c’è proprio stata la promozione. Per altri programmi c’è stata, giustamente. Penso a Boomerissima o Belve […] Rai2 è una rete che ha bisogno di essere illuminata. Noi, complice il periodo dell’anno con tutti i programmi già terminati, non abbiamo potuto beneficiare di questa promozione. Quindi si, è molto mancato tutto questo. […] Aanche la questione traino è importante. Non devo dirlo io, chi capisce di televisione queste cose le sa benissimo. Un conto è avere come traino Affari Tuoi o Striscia la Notizia, altra cosa è avere una trasmissione squisitamente giornalistica che ha un pubblico diverso dal tuo. È come partire da fermi rispetto a prendere una staffetta in corsa”.

Giovedì sera andrà in onda la quarta puntata. La vedrete?