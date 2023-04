Non Sono Una Signora: Alba Parietti e il direttore di Rai1 rompono il silenzio

Un paio di giorni fa ha fatto molto rumore il post di Vanessa Van Cartier in merito a Non Sono Una Signora, il programma di Rai2 sulle drag queen che viene slittato in palinsesto da mesi. La drag queen su Instagram aveva accusato la politica italiana di non voler mandare in onda il programma a cui lei stessa ha partecipato. “Una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens!”, ha scritto.

A tal proposito TvBlog ha contattato sia il direttore di Rai1 sia la conduttrice di Non Sono Una Signora, per cercare di capire di più in merito.

Alba Parietti ha confessato di non sapere niente a riguardo e che l’ultima comunicazione ricevuta dalla Rai è che la messa in onda è prevista per il prossimo 16 maggio.

“Faccio parte di una squadra, la Rai, di cui ho rispetto. Ma rispetto anche il lavoro mio e di chi ha partecipato al programma, che è un bellissimo prodotto. Non voglio fare commenti ulteriori. Ho letto anche io le parole di Vanessa Van Cartier, che non sento e vedo da mesi, da quando cieè abbiamo finito le registrazioni. Evidentemente, ne sa più di me. Ad oggi, io non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dalla Rai diversa da quella della messa in onda del 16 maggio“.

Non Sono Una Signora, slitta ancora a causa della Champions League?

Mentre Stefano Coletta ha paventato l’ipotesi slittamento, ma solo a causa della Champions League.

“Da ieri stiamo capendo il da farsi. Il 16 maggio si giocherà una delle partite di calcio dell’anno, la semifinale di Champions League Inter-Milan, che sarà trasmessa in chiaro su Canale 5. Chi fa televisione sa che quell’evento può far registrare anche il 40% di share. Quindi sul posizionamento di Non sono una signora potremmo anche prendere decisioni diverse, ci stiamo ragionando. Fra qualche giorno decideremo. Ci sono di mezzo questioni di opportunità politica? No, non c’è alcuna questione politica“.

Un programma di drag queen slittato a causa di una partita di calcio?