Non sono sorpreso, ma c’è spazio per migliorare

L’apprezzamento del rating sovrano dell’Italia da parte di S&P è visto come un dato atteso dal Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta. In un’intervista con il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, durante un incontro con studenti in vista del Festival dell’Economia di Trento, Panetta ha evidenziato che le condizioni dell’economia italiana e la gestione dei conti pubblici sono cambiate positivamente. La gestione fiscale è stata caratterizzata da ragionevolezza, facendo sì che i conti non siano stati considerati come una variabile indipendente. Di conseguenza, le condizioni della finanza pubblica sono migliorate.

Panetta ha sottolineato la differenza rispetto a 15 anni fa, quando le valutazioni delle agenzie di rating erano in deterioramento, e ha evidenziato come le condizioni del sistema bancario siano notevolmente migliorate rispetto a quel periodo, quando si trovava in una situazione di debolezza e sofferenza. Oggi, l’Italia è in una posizione di credito nei confronti di altri paesi, il che si traduce in una maggiore stabilità economica.

In conclusione, per Panetta non è sorprendente l’apprezzamento del rating sovrano dell’Italia e non esclude la possibilità di ulteriori miglioramenti nella valutazione. La visione ottimistica del Governatore riflette i progressi fatti dal Paese nella gestione economica e la solidità crescente del sistema finanziario.