Non sono solo: Trump, Musk e Meloni al mio fianco

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha sottolineato l’importanza di non lasciare che la Russia controlli Kiev, affermando che l’Unione europea può stare insieme all’Ucraina per definire il futuro. Metsola ha evidenziato come l’UE abbia dimostrato unità e capacità di affrontare situazioni difficili. Nel frattempo, papa Francesco ha inviato un messaggio al World Economic Forum, avvertendo che l’intelligenza artificiale (IA) deve servire la dignità umana e non esacerbare disuguaglianze. Ha sottolineato che la tecnologia deve essere mirata al bene comune e promuovere lo sviluppo umano. Francesco ha aggiunto che l’IA dovrebbe essere gestita con attenzione per garantire che i suoi usi non violino la dignità umana.

In un contesto geopolitico, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato che il sostegno all’Ucraina deve aumentare per evitare errori geopolitici. Ha inoltre affermato che la Russia non ha diritto di veto riguardo all’adesione di altri paesi alla NATO, esprimendo chiaramente che il presidente russo non ha voce in capitolo su tali decisioni.

Infine, Joachim Nagel, presidente della Bundesbank, ha avvertito che i dazi sulle importazioni dagli Stati Uniti potrebbero danneggiare entrambe le parti, invitando a prepararsi a una situazione economica difficile in Germania, che ha registrato contrazioni consecutive. Nagel ha esortato il governo tedesco a prendere azioni concrete in settori chiave, come infrastrutture e difesa, per affrontare le sfide attuali e garantire stabilità economica.