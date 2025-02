Non sono scivolati sulla scalinata

Francesca Michielin e Kekko Silvestre hanno avuto un incidente al teatro Ariston poco prima dell’inizio del Festival di Sanremo 2025, riportando rispettivamente una distorsione alla caviglia e una contusione alle costole. Riccardo Bocchini, lo scenografo dell’evento, ha chiarito che i due artisti non sono caduti dall’iconica scala che conduce al palco principale.

Dopo la caduta di domenica 9 febbraio, Francesca Michielin si è presentata lunedì 10 febbraio sul palco con un’evidente fasciatura alla caviglia e ha partecipato all’ultima prova zoppicando. Nonostante l’infortunio, ha preso parte alla sfilata del lunedì sera utilizzando le stampelle. D’altra parte, Kekko Silvestre, che ha subito la contusione mentre scendeva dalle scale, ha deciso di rimanere in hotel, evitando di esporsi prima della serata inaugurale.

Bocchini ha specificato che Michielin è caduta da un “gradino della platea”, mentre Silvestre da “scale del camerino”. In questo modo, entrambi gli infortuni sono avvenuti in aree diverse rispetto alla scalinata iconica, che è stata testata e giudicata sicura, come confermato anche dal famoso conduttore Carlo Conti durante una conferenza stampa. Conti ha ribadito che né Francesca né Kekko sono caduti dalla scala principale, chiarendo ulteriormente la situazione e rassicurando il pubblico in merito alla sicurezza del palco.