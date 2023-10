«Non sono le mail a mandarmi nel panico. Non sono neanche le mail che ti inseguo…

«Non sono le mail a mandarmi nel panico. Non sono neanche le mail che ti inseguono. (“Mi chiedevo solo se tu avessi ricevuto la mia ultima mail visto che non ho avuto risposta.”) Sono quelle che inseguono le mail che ti inseguono. Quelle con due punti esclamativi rossi. Quelle che sono o super infuriate – “Come ho detto nelle mie DUE mail precedenti” – oppure ipocrite e sarcastiche – “Comincio a chiedermi se tu sia finita in fondo a un pozzo o sia stata vittima di qualche altra calamità”. Queste sono le mail che mi provocano una fitta al petto e il tremito all’occhio sinistro. Soprattutto quando mi rendo conto che ho dimenticato di flaggarle». 🆘 Cercasi una vacanza al mare fuori stagione per sconfiggere il burnout perenne. “Sono esaurita” è una condizione quotidiana, ma soprattutto il nuovo libro di Sophie Kinsella.