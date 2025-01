Non sono di sinistra, ero nel Movimento Sociale Italiano

Luigi Li Gotti ha contestato le affermazioni di Giorgia Meloni, che lo aveva definito un “ex politico di sinistra” in risposta alla denuncia da lui presentata contro la premier per favoreggiamento e peculato, relativa al rimpatrio del comandante libico Osama Almasri. Li Gotti, 77 anni, ha chiarito il suo passato politico, sottolineando che nella sua giovinezza militava nell’MSI e non nella sinistra, per poi entrare in Alleanza Nazionale e successivamente nell’Italia dei Valori, dove è diventato responsabile del dipartimento Giustizia e ha ricoperto anche la carica di sottosegretario nella giunta Prodi.

La denuncia di Li Gotti è incentrata sulla gestione del rimpatrio di Almasri, accusato dalla Corte penale internazionale di reati gravi. L’avvocato ha dichiarato di aver presentato l’esposto come un “atto dovuto da cittadino indignato”, separando le questioni politiche dal suo intervento legale. Ha evidenziato le irregolarità nella procedura attraverso cui Almasri è stato scarcerato e rimpatriato con un aereo di Stato, chiedendosi chi avesse autorizzato tale utilizzo delle risorse pubbliche prima di una sentenza definitiva.

La Procura di Roma sarà incaricata di valutare la fondatezza delle accuse di favoreggiamento e peculato. Meloni, difendendo la sua posizione, ha respinto le accuse e ha descritto Li Gotti come vicino a Prodi, posizione che l’avvocato ha rigettato fermamente. La controversia attorno al rimpatrio di Almasri ha creato un acceso dibattito politico, coinvolgendo anche altri esponenti politici tra cui Antonio Di Pietro, che ha preso le difese della premier.